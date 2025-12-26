logo_ukra

Головна Новини Зірки персона Страшна хвороба вбила відомого актора із серіалів "Друзі" та "Доктор Хаус"
Страшна хвороба вбила відомого актора із серіалів "Друзі" та "Доктор Хаус"

Стало відомо про смерть Пета Фінна.

26 грудня 2025, 22:25
 Відомий американський актор Пет Фінн помер у США. Зірка культового серіалу "Друзі" тривалий час боровся з онкологічним захворюванням, повідомляє BBC.

Страшна хвороба вбила відомого актора із серіалів "Друзі" та "Доктор Хаус"

Пет Фінн (фото з відкритих джерел)

Пет пішов із життя 22 грудня у віці 60 років. Останні хвилини життя він провів у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Причиною смерті став рак сечового міхура, який йому діагностували у 2022 році. У актора залишилися дружина та троє дітей.

Члени родини вже звернулися до прихильників із щирим зверненням про втрату, у якому підкреслили його талант, людяність і доброту.

"Пет навчав, товаришував і був наставником незліченної кількості учнів протягом багатьох років, і вам буде складно знайти когось, хто міг би сказати про нього хоч якесь нехороше слово", — йдеться у посланні родини.

Пет Фінн — актор, чий образ знайомий мільйонам глядачів завдяки ролям у знакових телевізійних проєктах. Найяскравішою і найдовшою його роботою стала роль добродушного сусіда Білла Норвуда в ситкомі "Буває й гірше". Також у його фільмографії — поява в "Друзях", де він зіграв доктора Роджера, а також участь в медичній драмі "Доктор Хаус".

Окрім цього, Пет з’являвся у таких відомих серіалах, як "Теорія великого вибуху", "Сайнфелд" і "Шоу 70-х", зарекомендувавши себе як майстер характерних епізодичних ролей у найкращих проєктах Голлівуду.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  міський голова Львова Андрій Садовий повідомив сумну звістку. На своїй Facebook-сторінці він поінформував про смерть відомого українського телеведучого Петра Остапишина.

"Із сумом дізнався про смерть легендарного львівського ведучого Петра Остапишина. Десятки років неділя і "Концерт привітань" на Львівському телебаченні були чимось більшим, ніж просто традиція. Це справді людина-епоха, обличчя львівського телебачення. Йому вдалося збирати біля екранів неймовірну кількість людей з усіх куточків області. Сумуємо і висловлюємо щирі співчуття всією громадою", — написав Садовий.

 На час смерті Петрові Остапишину було 77 років. Телепрограма "Концерт привітань" виходила в ефірі львівського телебачення з 1977 року, а її останній випуск відбувся у 2017-му. Упродовж усіх років існування проєкту Петро Остапишин залишався його незмінним ведучим.
 



