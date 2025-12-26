Страшна хвороба вбила відомого актора із серіалів "Друзі" та "Доктор Хаус"

Відомий американський актор Пет Фінн помер у США. Зірка культового серіалу "Друзі" тривалий час боровся з онкологічним захворюванням, повідомляє BBC.

Пет Фінн (фото з відкритих джерел)

Пет пішов із життя 22 грудня у віці 60 років. Останні хвилини життя він провів у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Причиною смерті став рак сечового міхура, який йому діагностували у 2022 році. У актора залишилися дружина та троє дітей.

Члени родини вже звернулися до прихильників із щирим зверненням про втрату, у якому підкреслили його талант, людяність і доброту.

"Пет навчав, товаришував і був наставником незліченної кількості учнів протягом багатьох років, і вам буде складно знайти когось, хто міг би сказати про нього хоч якесь нехороше слово", — йдеться у посланні родини.

Пет Фінн — актор, чий образ знайомий мільйонам глядачів завдяки ролям у знакових телевізійних проєктах. Найяскравішою і найдовшою його роботою стала роль добродушного сусіда Білла Норвуда в ситкомі "Буває й гірше". Також у його фільмографії — поява в "Друзях", де він зіграв доктора Роджера, а також участь в медичній драмі "Доктор Хаус".

Окрім цього, Пет з’являвся у таких відомих серіалах, як "Теорія великого вибуху", "Сайнфелд" і "Шоу 70-х", зарекомендувавши себе як майстер характерних епізодичних ролей у найкращих проєктах Голлівуду.

