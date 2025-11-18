Российский актер Вячеслав Поляков, который, несмотря на свои украинские связи, активно поддерживал оккупационные силы, умер в 45-летнем возрасте. Информацию о его смерти обнародовали российские СМИ.

Вячеслав Поляков скончался в РФ (фото из открытых источников)

По данным СМИ, актер скончался 12 ноября — его сердце остановилось из-за онкологического заболевания.

Поляков получил актерское образование, завершив обучение в Черноморском филиале РАТИ в 2004 году, после чего играл на сцене Севастопольского театра Черноморского флота им. Б. Лавренева. В кино он дебютировал в 2002 году. Долгое время актер тесно связан с Украиной: работал преподавателем в Киевском эстрадно-цирковом училище и приобщался к общему российско-украинскому проекту "Золото Кольджата".

Несмотря на профессиональный путь, связанный с Украиной, Поляков стал приверженцем политики Кремля и открыто поддерживал так называемую "СВО". По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, в последнее время активно занимался сбором гуманитарной помощи для российских военных, демонстрируя преданность оккупационному режиму.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что На 69 году жизни в России скончался известный актер , звезда многочисленных фильмов и сериалов — Владимир Симонов.

Как сообщают российские СМИ, в последние годы его жизни были осложнены серьезными проблемами с сердцем. У артиста диагностировали гипертоническую болезнь, которая могла вызвать инфаркт или внезапную остановку сердца. Несмотря на опасный диагноз, Симонов до последнего оставался преданным сцене и продолжал выступать в родном театре.

"Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память", — отметили коллеги из театра имени Вахтангова, где он работал.

