Главная Новости Звезды персона Страшная болезнь убила российского актера, помогавшего российским оккупантам
Страшная болезнь убила российского актера, помогавшего российским оккупантам

Актер Вячеслав Поляков скончался от смертельной болезни.

18 ноября 2025, 21:55
Лиля Воробьева

  Российский актер Вячеслав Поляков, который, несмотря на свои украинские связи, активно поддерживал оккупационные силы, умер в 45-летнем возрасте. Информацию о его смерти обнародовали российские СМИ.

Страшная болезнь убила российского актера, помогавшего российским оккупантам

Вячеслав Поляков скончался в РФ (фото из открытых источников)

По данным СМИ, актер скончался 12 ноября — его сердце остановилось из-за онкологического заболевания.

Поляков получил актерское образование, завершив обучение в Черноморском филиале РАТИ в 2004 году, после чего играл на сцене Севастопольского театра Черноморского флота им. Б. Лавренева. В кино он дебютировал в 2002 году. Долгое время актер тесно связан с Украиной: работал преподавателем в Киевском эстрадно-цирковом училище и приобщался к общему российско-украинскому проекту "Золото Кольджата".

Несмотря на профессиональный путь, связанный с Украиной, Поляков стал приверженцем политики Кремля и открыто поддерживал так называемую "СВО". По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, в последнее время активно занимался сбором гуманитарной помощи для российских военных, демонстрируя преданность оккупационному режиму.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что На 69 году жизни в России скончался известный актер , звезда многочисленных фильмов и сериалов — Владимир Симонов.

Как сообщают российские СМИ, в последние годы его жизни были осложнены серьезными проблемами с сердцем. У артиста диагностировали гипертоническую болезнь, которая могла вызвать инфаркт или внезапную остановку сердца. Несмотря на опасный диагноз, Симонов до последнего оставался преданным сцене и продолжал выступать в родном театре.

"Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память", — отметили коллеги из театра имени Вахтангова, где он работал.



