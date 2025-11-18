Страшна хвороба вбила російського актора, який допомагав російським окупантам

Російський актор В’ячеслав Поляков, який попри свої українські зв’язки активно підтримував окупаційні сили, помер у 45-річному віці. Інформацію про його смерть оприлюднили російські медіа.

В'ячеслав Поляков помер в РФ (фото з відкритих джерел)

За даними ЗМІ, актор помер 12 листопада — його серце зупинилося через онкологічне захворювання.

Поляков отримав акторську освіту, завершивши навчання у Чорноморській філії РАТІ у 2004 році, після чого грав на сцені Севастопольського театру Чорноморського флоту ім. Б. Лавренєва. У кіно він дебютував у 2002 році. Довгий час актор був тісно пов’язаний з Україною: працював викладачем у Київському естрадно-цирковому училищі та долучався до спільного російсько-українського проєкту "Золото Кольджата".

Попри професійний шлях, пов’язаний з Україною, Поляков став прибічником політики Кремля та відкрито підтримував так звану "СВО". За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, останнім часом він активно займався збором гуманітарної допомоги для російських військових, демонструючи відданість окупаційному режиму.

