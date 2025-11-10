logo_ukra

У Росії раптовоо помер відомий актор - зірка кіно і серіалів

Володимиру Симонову на момент смерті було 69 років.

10 листопада 2025, 22:55
Автор:
Лиля Воробьева

 На 69 році життя в Росії помер відомий актор, зірка численних фільмів і серіалів — Володимир Симонов.

У Росії раптовоо помер відомий актор - зірка кіно і серіалів

Володимир Симонов (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські ЗМІ, останні роки його життя були ускладнені серйозними проблемами із серцем. У артиста діагностували гіпертонічну хворобу, яка могла спричинити інфаркт або раптову зупинку серця. Попри небезпечний діагноз, Симонов до останнього залишався відданим сцені й продовжував виступати у рідному театрі.

"Прийшла новина, в яку не хочеться і неможливо повірити. Не стало народного артиста Росії Володимира Олександровича Симонова. Горе. Слів немає, тільки сльози. Світла пам'ять", — зазначили колеги з театру імені Вахтангова, де він працював.

Глядачам Володимир Симонов відомий своїми ролями в історичних драмах "Перевал Дятлова", "Достоєвський", а також у популярних серіалах "Зупинка на вимогу", "Каменська" та багатьох інших.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що помер російський телеведучий Юрій Ніколаєв. Йому було 76 років. За інформацією Mash, народному артисту стало зле вдома, лікарі врятувати його не змогли.  Він довгий час боровся з важким захворюванням легенів і був екстрено госпіталізований в середині жовтня.

Причина смерті Юрія Ніколаєва — рецидив онкології, лікарі виявили нові пухлини в легенях. Народний артист останнім часом задихався через хронічні захворювання дихальних шляхів. Ледве говорив і скаржився на сильну слабкість, кашель і запаморочення. Ніколаєва не раз попереджали, що йому не можна палити, але артист не слухав рекомендацій — викурював по дві пачки на день.

 



