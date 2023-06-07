Ступка "обманул" водителя, в которого врезался пьяным во время ДТП: мужчина рассказал подробности

Киевлянин, потерпевший травмы во время "пьяного" ДТП, виновником которого был известный актер Остап Ступка, рассказывает, что тот его "обманул". Водитель машины, в которую врезалась знаменитость, не дождался материальной помощи. Во время аварии водитель находился в своем припаркованном автомобиле. Именно в этот автомобиль врезался Остап. Потерпевший, которого зовут Ярослав, находился после ДТП в реанимации.

Остап Ступка (фото из открытых источников)

"Меня вытащили из авто, я пришел в себя за три дня в больнице. Я был в реанимации. У меня травма правой стопы, пять переломов. Мне туда закрутили шурупы, пластину поставили. Стопа пострадала. Черепно-мозговая травма, тяжелое кровоизлияние в голову был. В животе было кровоизлияние, полтора литра потеря крови была, органы некоторые немного потрепались, но все на месте остались", — сказал корреспонденту ТСН потерпевший.

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Еще 6 апреля знаменитость обещала, что компенсирует затраты на лечение.

"Ступку я увидел на 6-7 день моего пребывания в больнице. За все время он у меня был три раза. На две минуты максимум он забегал. Некоторые средства он мне вернул. Но если бы я на него рассчитывал, я был бы без ничего. Я заплатил за операцию, во время которой мне вставляли титановые шурупы.Сумма была 18 тысяч, позже он мне их отдал. Еще несколько раз он мне некоторые препараты покупал, это до двух тысяч гривен. Больше он ничего не покупал. А у меня еще будет одна операция. Во всех, которые я проходил после больницы, процедурах, он не участвовал. О дальнейшем лечении после больницы он не интересовался", — продолжил пострадавший.

Как говорит Ярослав, Остап Ступка пообещал, что отдаст деньги за ремонт разбитого автомобиля. Но слова актера остались только обещаниями.

"Он хотел вернуть мне средства за автомобиль. Он мне их "возвращал" дважды, но так и не вернул. Это должно было произойти под расписку. Вышло так, что он возвращал-возвращал, а потом прекратил возвращать", — вспоминает киевлянин.

Сейчас Ярослав ожидает судебное заседание. Надеется, что решит все проблемы на заседаниях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский артист Остап Ступка ответил журналистам ТСН после информации о том, что 4 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил дружественно-транспортное происшествие.