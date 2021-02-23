Судья «МастерШеф» рассказала о потере ребенка во время родов



















Победительница кулинарного шоу, а впоследствии — судья "МастерШеф" Елизавета Глинская впервые рассказала о личной трагедии, которую пережила в 25-летнем возрасте.

Елизавета Глинская (фото из открытых источников)

В программе "Жизнь известных людей" Елизавета призналась, что из-за медицинской ошибки во время родов потеряла малыша. Как оказалось, девушке давали таблетки, чтобы вызвать роды и не одну, как было положено, а целых три.

По словам кондитера, трагедия произошла, потому что женщина, работающая в роддоме, хотела, чтобы Лиза быстрее родила, ей нужно было сдать смену и получить за нее деньги. Из-за халатности врачей у знаменитости открылось внутреннее кровотечение, она рвала кровью во время схваток.

Глинская рассказывает, что ее полумертвую довели до родового процесса и ребенка доставали щипцами, у него было удушье пуповиной и ничего нельзя было сделать. После этой ужасной ночи врачи так и не смогли объяснить Елизавете, что произошло и главное — почему.

Победительница "МастерШеф" призналась, что после этой трагедии она отдалилась от супруга, закрылась в себе и не хотела жить. По ее словам, такое горе невозможно принять, его лишь можно закрыть новым опытом и новыми эмоциями. И в тот момент свое спасения она нашла в кулинарии.

Брак Елизаветы спасти не удалось, со временем она ушла от мужа. Некоторый период жизни отношения с мужчинами у кондитера не складывались, но сейчас сердце Глинской занято, и она счастлива. Как оказалось, Лиза в отношениях с мужчиной, которого знает 20 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что трижды пытался покончить жизнь самоубийством.

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