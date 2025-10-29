logo

Суханов сделал сенсационное заявление о своей свадьбе: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Суханов сделал сенсационное заявление о своей свадьбе: что известно

Недавно Алексей Суханов поделился подробностями своей личной жизни.

29 октября 2025, 14:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Известный украинский ведущий Алексей Суханов недавно впервые открыто заговорил о свадьбе после того, как признался, что находится в отношениях. В эксклюзивном интервью для проекта " Наедине с Гламуром " телеведущий рассказал о своем отношении к брачным решениям и поделился мнениями о ценности моментов в жизни.

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

" Ничего плохого в этом нет — мечтать о свадьбе. Однако я больше сторонник того, чтобы наслаждаться каждым моментом жизни, ценить его и полностью им наполняться. Поэтому пока у меня нет конкретной мечты по поводу свадьбы " , — отметил Суханов.

  Ведущий добавил, что пока не обсуждал со своей партнершей тему женитьбы.

" Есть ли эта мечта у моего любимого человека? Вроде бы тоже нет. Но я обещаю спросить. Если она мечтает о свадьбе, обязательно это будет сделано " , — поделился Суханов.

Интересно, что для телеведущего тема брака не нова: раньше он был женат шесть лет, но сейчас не спешит официально оформлять отношения. По его словам, предыдущий опыт дал ему понять значимость личных ощущений и ответственности перед самим собой.

Алексей также откровенно рассказал о моментах своей жизни, которые вызвали у него больше колебаний и сожалений. Большой период он прожил в России, где имел успешную карьеру, однако после начала агрессии в 2014 решил вернуться в Украину.

" Было непросто решиться на этот шаг, но он стал правильным для меня " , — подчеркнул телеведущий.

  Как уже писали "Комментарии", известный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что из-за угрозы безопасности его семьи его трое сыновей и четверо дочерей находятся за рубежом. Он подчеркнул, что не может раскрывать детали относительно места их проживания из-за риска безопасности.

 



Новости

