Сини Гордона не підуть воювати за Україну: журналіст шокував заявою

Відомий український журналіст Дмитро Гордон розповів, що через загрозу безпеці його сім’ї його троє синів та четверо доньок наразі перебувають за кордоном. Він наголосив, що не може розкривати деталі щодо місця їхнього проживання через ризики для безпеки.

Фото: з відкритих джерел

"Через небезпеку для мене та моєї родини не можу нічого розповідати про моїх дітей. Вони не перебувають в Україні, адже тут небезпечно", — зазначив Гордон.

Журналіст уточнив, що один із синів має громадянство США, інший тривалий час проживає в Америці, а третій має проблеми зі здоров’ям, тому не можна розкривати деталі без його згоди. Він також торкнувся питання участі своїх дітей у Збройних силах України, не даючи конкретної відповіді.

Крім цього, Гордон поділився спогадами про відому фотосесію з 1997 року за участю композитора Миколи Мозгового. За його словами, ідея виникла під час спонтанної домовленості про інтерв’ю, що завершилася оголеними знімками. Цей випадок пізніше створив Мозговому низку проблем у професійному та особистому житті.

Також журналіст відверто розповів про фінансові труднощі. За його словами, у нього залишилося близько 20 тисяч доларів, а нерухомість майже не приносить доходу — більшість квартир використовуються для покриття комунальних витрат. Через це Гордон був змушений продати один із своїх автомобілів — Майбах, а зараз виставляє на продаж другий, позашляховик Мерседес, при цьому продовжуючи допомагати людям, але без публічності.

