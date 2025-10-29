Суханов зробив сенсаційну заяву про своє весілля: що відомо

Відомий український ведучий Олексій Суханов нещодавно вперше відкрито заговорив про тему весілля після того, як зізнався, що перебуває у стосунках. В ексклюзивному інтерв’ю для проєкту "Наодинці з Гламуром" телеведучий розповів про своє ставлення до шлюбних рішень і поділився думками про цінність моментів у житті.

Фото: з відкритих джерел

"Нічого поганого в цьому немає — мріяти про весілля. Проте я більше прихильник того, щоб насолоджуватися кожним моментом життя, цінувати його і повністю ним наповнюватися. Тому наразі у мене немає конкретної мрії щодо весілля", — зазначив Суханов.

Ведучий додав, що поки що не обговорював зі своєю партнеркою тему одруження.

"Чи є ця мрія у моєї коханої людини? Начебто, теж ні. Але я обіцяю запитати. Якщо вона мріє про весілля, обов’язково це буде зроблено", — поділився Суханов.

Цікаво, що для телеведучого тема шлюбу не є новою: раніше він був одружений шість років, але зараз не поспішає офіційно оформлювати стосунки. За його словами, попередній досвід дав йому зрозуміти важливість особистих відчуттів і відповідальності перед самим собою.

Олексій також відверто розповів про моменти свого життя, які викликали у нього найбільше вагань і жалю. Великий період він прожив у Росії, де мав успішну кар’єру, проте після початку агресії у 2014 році вирішив повернутися в Україну.

"Було непросто наважитися на цей крок, але він став правильним для мене", — підкреслив телеведучий.

