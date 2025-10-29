logo_ukra

Суханов зробив сенсаційну заяву про своє весілля: що відомо

Нещодавно Олексій Суханов поділився подробицями свого особистого життя.

29 жовтня 2025, 14:00
Відомий український ведучий Олексій Суханов нещодавно вперше відкрито заговорив про тему весілля після того, як зізнався, що перебуває у стосунках. В ексклюзивному інтерв’ю для проєкту "Наодинці з Гламуром" телеведучий розповів про своє ставлення до шлюбних рішень і поділився думками про цінність моментів у житті.

Суханов зробив сенсаційну заяву про своє весілля: що відомо

Фото: з відкритих джерел

"Нічого поганого в цьому немає — мріяти про весілля. Проте я більше прихильник того, щоб насолоджуватися кожним моментом життя, цінувати його і повністю ним наповнюватися. Тому наразі у мене немає конкретної мрії щодо весілля", — зазначив Суханов. 

 Ведучий додав, що поки що не обговорював зі своєю партнеркою тему одруження.

"Чи є ця мрія у моєї коханої людини? Начебто, теж ні. Але я обіцяю запитати. Якщо вона мріє про весілля, обов’язково це буде зроблено", — поділився Суханов. 

Цікаво, що для телеведучого тема шлюбу не є новою: раніше він був одружений шість років, але зараз не поспішає офіційно оформлювати стосунки. За його словами, попередній досвід дав йому зрозуміти важливість особистих відчуттів і відповідальності перед самим собою.

Олексій також відверто розповів про моменти свого життя, які викликали у нього найбільше вагань і жалю. Великий період він прожив у Росії, де мав успішну кар’єру, проте після початку агресії у 2014 році вирішив повернутися в Україну.

"Було непросто наважитися на цей крок, але він став правильним для мене", — підкреслив телеведучий. 

 Як вже писали "Коментарі", відомий український журналіст Дмитро Гордон розповів, що через загрозу безпеці його сім’ї його троє синів та четверо доньок наразі перебувають за кордоном. Він наголосив, що не може розкривати деталі щодо місця їхнього проживання через ризики для безпеки.

 



