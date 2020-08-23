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Супермодель подала в суд на чернокожего экс-мужа из-за его страха перед коронавирусом

Хайди Клум жалуется на то, что ее бывший муж Сил не дает разрешения на перелет общих детей в Германию в гости к бабушке и дедушке

сегодня, 21:59
Автор:

Екатерина Белоброва

Знаменитая манекенщица Хайди Клум вынуждена была подать в суд на своего бывшего мужа реппера Сила для получения разрешения на выезд их детей из США в Германию. Как сообщает издание "Комсомольская правда", отец четверых детей не позволяет модели вывезти их из США на каникулы в Германию.

По словам Хайди, единственная причина, по которой Сил не желает давать разрешение, это страх перед пандемией коронавируса. В свою очередь, в Германии внуков с нетерпением ждут родители манекенщицы, которые не видели ребят больше года.

Супермодель подала в суд на чернокожего экс-мужа из-за его страха перед коронавирусом

"Он просто не оставил мне выбора", - указала Хайди Клум. 

Отметим, что Хайди и Сил разошлись в 2014 году, после того как два года фактически жили раздельно. Супруги остались друзьями, воспитание детей осуществляют совместно, без взаимных претензий и реппер никогда не препятствовал выезду детей заграницу. В этот раз артист оказался непреклонен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об откровенном признании музыканта Сергея Бабкина, в котором он признался в измене своей жене Снежане. Эта новость буквально шокировала общественность, так как эта звездная семья входила в редкий список счастливых звездных пар.


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