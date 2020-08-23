Супермодель подала в суд на чернокожего экс-мужа из-за его страха перед коронавирусом

Знаменитая манекенщица Хайди Клум вынуждена была подать в суд на своего бывшего мужа реппера Сила для получения разрешения на выезд их детей из США в Германию. Как сообщает издание "Комсомольская правда", отец четверых детей не позволяет модели вывезти их из США на каникулы в Германию.

По словам Хайди, единственная причина, по которой Сил не желает давать разрешение, это страх перед пандемией коронавируса. В свою очередь, в Германии внуков с нетерпением ждут родители манекенщицы, которые не видели ребят больше года.

"Он просто не оставил мне выбора", - указала Хайди Клум.

Отметим, что Хайди и Сил разошлись в 2014 году, после того как два года фактически жили раздельно. Супруги остались друзьями, воспитание детей осуществляют совместно, без взаимных претензий и реппер никогда не препятствовал выезду детей заграницу. В этот раз артист оказался непреклонен.

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