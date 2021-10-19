Супермодель рассказала, как ее в 15 лет изнасиловал олигарх из России

Россиянка, звезда модельного подиума Кира Дихтяр в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" поделилась печальными воспоминаниями о том, как над ней, 15-летней девушкой, которая только начинала свою карьеру, совершил сексуальное насилие бывший российский олигарх Борис Березовский. Видео версию этого интервью было выставлено в социальных сетях.

Кира Дихтяр рассказала о пережитом изнасилования (фото из открытых источников)

Как рассказала гостья программы, это произошло в Великобритании и российская девушка только делала первые шаги на подиуме. Она тогда работала в Москве, в модельной фирме Александра Бородулина. После того как ее поселили в номер, заказчики съемок сказали, что надо выйти в фойе, где ожидает заказчик.

Там девушка увидела Березовского с охраной. Вместо съемок, всесильный в то время русский, завез ее на квартиру, где и совершил над несовершеннолетней девушкой сексуальное насилие.

Она звала на помощь, но никто не вступился. Олигарха только возбудил тот факт, что она еще девушка и сексом никогда не занималась. Он только засмеялся и сказал, что ему так повезло. Затем совершил над ней сексуальное надругательство и бросил на улицу, в то время там лежал снег. Россиянка даже не знала, как вернуться в гостиницу.

Об этом ужасном эпизоде в своей жизни модель долго молчала. В то время она была напугана и не обратилась в полицию. Была счастлива, что ее насильник умер. По ее мнению, такие как он, должны отбывать наказание в тюрьме, или не жить в обществе.

Сейчас известна россиянка живет и занимается своей модельной карьерой в Нью-Йорке. Фотографии волшебной Киры Дихтяр украшают титульные страницы популярных журналов. Теперь она имеет высокий ранг супермодели.

При этом в личной жизни девушке не очень везет. Восемь лет назад она родила мальчика. Его отец, английский режиссер Энтони Хикокс оставил любимую, на 30 лет младше его, когда узнал, что она ждет его ребенка. Еще она дружит с известной супермоделью Наоми Кэмпбелл.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что володарка пяти "Грэмми" призналась о пережитом изнасилования в детстве .

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