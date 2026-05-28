Супермодель Victoria's Secret вышла в свет с "новым лицом": как выглядит (ФОТО)

Изабель Гулар. Фото: wikimedia

Бразильская супермодель Изабель Гулар, в свое время являвшаяся одним из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, вызвала бурное обсуждение после появления на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2026 года. Поклонники обратили внимание не только на ее образ, но и на заметно изменившуюся внешность.

41-летняя модель посетила премьеру фильма "Фиорд" вместе с женихом немецким футболистом Кевином Траппом. Для выхода Гулар выбрала блестящее платье-бюстье без бретелей, дополнив образ массивным бриллиантовым чокером и серьгами.

Однако главной темой обсуждения в западных медиа стали черты ее лица. На новых фото модель выглядит значительно более подтянутым, а контуры челюсти и скулы выглядят более резкими. В соцсетях пользователи также обратили внимание на форму глаз, которые стали визуально более вытянутыми, а также брови, которые стали несколько выше.

Западные таблоиды предполагают, что изменения могут быть связаны с косметологическими процедурами или пластическими операциями. Сама Изабель Гулар публично не сообщала о хирургических вмешательствах для изменения внешности.

Изабель Гулар приобрела мировую известность в середине 2000-х после сотрудничества с Victoria's Secret. Официальным "ангелом" бренда она была с 2005 по 2008 год, но в целом участвовала в легендарных шоу 11 лет. Также Гулар работала с ведущими модными домами и появлялась на обложках журналов Vogue, GQ и Marie Claire.

