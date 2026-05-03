Українка з найбільшими вилицями у світі йде на пластику: що хоче зробити (ФОТО)
Українка з найбільшими вилицями у світі йде на пластику: що хоче зробити (ФОТО)

Українська блогерка Анастасія Покрещук вирішила позбутися своїх відомих вилиць і готується до нових змін у зовнішності.

3 травня 2026, 15:20
Slava Kot

Українська інфлюенсерка Анастасія Покрещук, яка здобула популярність завдяки екстремальним змінам зовнішності через пластичні операції, оголосила про новий етап у своєму житті. Вона вирішила позбутися знаменитих вилиць, які стали елементом її популярності.

Анастасія Покрещук. Фото з відкритих джерел

36-річна Анастасія Покрещук пояснила, що образ з великими вилицями завжди був для неї свідомим експериментом. Однак нові зміни продиктовані не відмовою від власної естетики, а прагненням до нових процедур, зокрема підтяжки обличчя, яку неможливо виконати за наявності великої кількості філерів.

"Це нормальна прогнозована дія, тому що я завжди знала, що не молодітиму і мені потрібна буде підтяжка. А її неможливо зробити, коли ось це ось все. Я завжди знала, що розчинятиму. Цей образ я люблю, але новий теж буде крутий. Буде зовсім по-іншому", — заявили блогерка.

Анастасія Покрещук оголосила про плани позбутися найбільших у світі вилиць

Блогерка також підкреслила, що не має наміру повертатися до попереднього вигляду. Замість цього вона планує через пластичні операції та різноманітні косметичні процедури створити собі новий образ.

"Робити те саме ніхто не буде. Буде зовсім новий лук, нове все буде. Буде ще підтяжка. Я не за натуральне старіння. Ні, звичайно, це нормально, але я не хочу так. Так чи інакше — я б все розчиняла колись", — додала Покрещук.

Анастасія Покрещук до пластичних операцій та зміни зовнішньості

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Покрищук назвала пластичні операції, на які не погодиться навіть за мільйон.

Також "Кометнарі" писали, що Ектор Хіменес-Браво зробив пластичну операцію на лиці.



