Українка з найбільшими вилицями у світі йде на пластику: що хоче зробити (ФОТО)

Українська інфлюенсерка Анастасія Покрещук, яка здобула популярність завдяки екстремальним змінам зовнішності через пластичні операції, оголосила про новий етап у своєму житті. Вона вирішила позбутися знаменитих вилиць, які стали елементом її популярності.

36-річна Анастасія Покрещук пояснила, що образ з великими вилицями завжди був для неї свідомим експериментом. Однак нові зміни продиктовані не відмовою від власної естетики, а прагненням до нових процедур, зокрема підтяжки обличчя, яку неможливо виконати за наявності великої кількості філерів.

"Це нормальна прогнозована дія, тому що я завжди знала, що не молодітиму і мені потрібна буде підтяжка. А її неможливо зробити, коли ось це ось все. Я завжди знала, що розчинятиму. Цей образ я люблю, але новий теж буде крутий. Буде зовсім по-іншому", — заявили блогерка.

Блогерка також підкреслила, що не має наміру повертатися до попереднього вигляду. Замість цього вона планує через пластичні операції та різноманітні косметичні процедури створити собі новий образ.

"Робити те саме ніхто не буде. Буде зовсім новий лук, нове все буде. Буде ще підтяжка. Я не за натуральне старіння. Ні, звичайно, це нормально, але я не хочу так. Так чи інакше — я б все розчиняла колись", — додала Покрещук.





