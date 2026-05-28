Супермодель Victoria's Secret вийшла в світ з "новим обличчям": як виглядає (ФОТО)
Супермодель Victoria's Secret вийшла в світ з "новим обличчям": як виглядає (ФОТО)

Колишнього "янгола" Victoria’s Secret Ізабель Гулар майже не впізнати.

28 травня 2026, 07:30
Автор:
Slava Kot

Бразильська супермодель Ізабель Гулар, яка свого часу була одним з найвідоміших "янголів" Victoria's Secret, викликала бурхливе обговорення після появи на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2026 року. Шанувальники звернули увагу не лише на її образ, а й на помітно змінену зовнішність.

Ізабель Гулар. Фото: wikimedia

41-річна модель відвідала прем’єру фільму "Фіорд" разом з нареченим німецьким футболістом Кевіном Траппом. Для виходу Гулар обрала блискучу сукню-бюстьє без бретелей, доповнивши образ масивним діамантовим чокером і сережками.

Однак головною темою обговорення у західних медіа стали риси її обличчя. На нових фото модель має значно більш підтягнутий вигляд, а контури щелепи та вилиці виглядають різкішими. У соцмережах користувачі також звернули увагу на форму очей, які стали візуально більш "витягнутими", а також брови, які стали дещо вищими.

Західні таблоїди припускають, що зміни можуть бути пов’язані з косметологічними процедурами або пластичними операціями. Сама Ізабель Гулар публічно не повідомляла про хірургічні втручання для зміни зовнішності.

Ізабель Гулар здобула світову популярність у середині 2000-х після співпраці з Victoria’s Secret. Офіційним "янголом" бренду вона була з 2005 по 2008 рік, але загалом брала участь у легендарних шоу 11 років. Також Гулар працювала з провідними модними будинками та з’являлася на обкладинках журналів Vogue, GQ і Marie Claire. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка з найбільшими вилицями у світі йде на нову пластичну операцію.

Також "Коментарі" писали, що жінка хотіла покращити зовнішність, але деформувала лице косметичними процедурами до невпізнання.



