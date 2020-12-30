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Главная Новости Звезды персона Супруга Виктора Павлика рассказала о том, что стало с ее чувствами к супругу за текущий год
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Супруга Виктора Павлика рассказала о том, что стало с ее чувствами к супругу за текущий год

По словам Катерины, этот год не только не сломил пару, но и сделал их сильнее

30 декабря 2020, 23:35
Автор:

Дмитрий Симоненко

Молодая супруга украинского народного артиста Виктора Павлика, а по совместительству и исполнительный директор Екатерина Павлик, в девичестве Репяхова, на своей странице в социальной сети Инстаграм рассказала о том, что стало с ее чувствами к мужу за последний год. 

Супруга Виктора Павлика рассказала о том, что стало с ее чувствами к супругу за текущий год

По словам Екатерины, этот год доказал искренность их любви, несмотря на смерть сына народного артиста, потери и последствия карантина.

"Этот год показал, что я люблю своего мужа точно не за звание или количество денег", – написала она.

26-летняя женщина рассказала, что очень надеется, что все плохое останется в уходящем году. 

Супруга артиста выразила надежду, что 2021 год будет для их пары намного лучше.


Ранее "Комментарии" писали о том, что Народная артистка Украины Тина Кароль опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме видеозапись, состоящую из двух снимков в стиле ню. На одном из них, в черно-белой гамме, Тина изображена обнаженной и прикрывающей голую грудь рукой, на втором – певица также без одежды сидит, скрестив перед собой ноги. Фотографии демонстрируются под одну из самых известных песен Кароль "Ноченька".

Кроме того, порталу стало известно о том, что в Харькове домашний любимец пытался поднять с земли нетрезвого хозяину, который после лишнего выпитого решил поспать на замерзшем земли. Большая рыжая собака, похожая на бордоского дога, посидев возле "отца", попытался сдвинуть его с места в сторону дома. Он дергал его за штанину и пытался волочить, но безрезультатно. В конце записи видно, что собака наконец занервничал, и отомстил пьянице.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CJYsi0-HNdC/
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