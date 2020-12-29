Тина Кароль полностью обнажилась в эротической фотосессии, которую опубликовала в Инстаграм

Народная артистка Украины Тина Кароль опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме видеозапись, состоящую из двух снимков в стиле ню. На одном из них, в черно-белой гамме, Тина изображена обнаженной и прикрывающей голую грудь рукой, на втором – певица также без одежды сидит, скрестив перед собой ноги. Фотографии демонстрируются под одну из самых известных песен Кароль "Ноченька".

"Одиночество – это пьедестал, неиссякаемый источник вдохновения. Мои музы шепчут вам о любви..." – написала она.

Кстати, данный пост она посвящает анонсу нового альбома под простым названием "Юбилейный", который посвящен ее 15-летнему пребыванию на сцене Украины.

Публикация была с радостью принята фанатами певицы, о чем свидетельствуют комментарии.





Ранее "Комментарии" писали о том, что популярная российская исполнительница Полина Гагарина официально развелась с супругом. Ее муж Дмитрий Исхаков работает фотографом. Решение о разводе было принято в мировом суде района Печатники 28 декабря. Отмечается, что их маленькая дочь Мия остается жить с матерью. Но отец также будет иметь возможность постоянно видеться с 3-летней девочкой. Что касается имущества, то по предварительным данным, певица хотела оставить все совместное нажитое, а также машину, себе.

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