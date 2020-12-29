kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.12.2020

BTC/USD

26956.85

ETH/USD

724.95

LTC/USD

126.12

НБУ 30.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Тина Кароль полностью обнажилась в эротической фотосессии, которую опубликовала в Инстаграм
commentss НОВОСТИ Все новости

Тина Кароль полностью обнажилась в эротической фотосессии, которую опубликовала в Инстаграм

Пост Тина посвятила новому альбому, который можно прослушать на Spotify и Apple Music

29 декабря 2020, 22:40
Автор:

Дмитрий Симоненко

Народная артистка Украины Тина Кароль опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме видеозапись, состоящую из двух снимков в стиле ню. На одном из них, в черно-белой гамме, Тина изображена обнаженной и прикрывающей голую грудь рукой, на втором – певица также без одежды сидит, скрестив перед собой ноги. Фотографии демонстрируются под одну из самых известных песен Кароль "Ноченька".

Тина Кароль полностью обнажилась в эротической фотосессии, которую опубликовала в Инстаграм

"Одиночество – это пьедестал, неиссякаемый источник вдохновения. Мои музы шепчут вам о любви..." – написала она.
Кстати, данный пост она посвящает анонсу нового альбома под простым названием "Юбилейный", который посвящен ее 15-летнему пребыванию на сцене Украины. 

Публикация была с радостью принята фанатами певицы, о чем свидетельствуют комментарии.


Ранее "Комментарии" писали о том, что популярная российская исполнительница Полина Гагарина официально развелась с супругом. Ее муж Дмитрий Исхаков работает фотографом. Решение о разводе было принято в мировом суде района Печатники 28 декабря. Отмечается, что их маленькая дочь Мия остается жить с матерью. Но отец также будет иметь возможность постоянно видеться с 3-летней девочкой.  Что касается имущества, то по предварительным данным, певица хотела оставить все совместное нажитое, а также машину, себе. 

Кроме того, порталу стало известно о том, что популярная телеведущая Катерина Осадчая поделилась фотографией, на которой позирует без макияжа, но в очень красивом платье от украинского дизайнера. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором стоит у себя на кухне, в руках у нее поднос с аппетитной запеченной уткой и картофелем. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/tina_karol/?utm_source=ig_embed
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ