Свела в могилу Белоножка и Гигу: известная певица раскрыла болезнь артистов

Известная украинская артистка Светлана Белоножко поделилась информацией о тяжелом диагнозе, который стал причиной смерти легендарных исполнителей Виталия Белоножко и Степана Гиги. В интервью OBOZ.UA она откровенно рассказала об испытаниях, которые принесла в жизнь ее семьи коварный недуг.

Виталий Белоножко и Степан Гига (фото из открытых источников)

Как отметила Белоножко, основная опасность сахарного диабета состоит в том, что на начальных стадиях его очень сложно распознать. Из-за отсутствия ярко выраженных симптомов человек может долгое время не отдавать себе отчет, что болезнь уже наносит вред организму.

"У Виталия был сахарный диабет второго типа – это очень коварное заболевание. Оно медленно, почти незаметно разрушает организм изнутри. Человек может долго ничего не чувствовать, а между тем происходят необратимые процессы. Это не было так, что мы бросились лечиться только в последние годы, нет. Годами следили за его состоянием, периодически бывали в больнице, — все было под контролем, насколько это возможно. Но, знаете, каждый организм реагирует по-разному.

Также певица вспомнила о Степане Гиге, недавно ушедшем из жизни из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом. В течение длительного времени информацию о его состоянии не разглашали, однако известно, что артист перенес несколько хирургических вмешательств. Перед смертью Гизе пришлось ампутировать ногу. Вдова Виталия Белоножко отметила, что развитие этой болезни часто связано с переутомлением, а люди сцены нередко расплачиваются здоровьем за преданность профессии.

"Человек буквально живет на износ. И если со стороны кажется, что работа на сцене – это легко и красиво, то это не так. Я знаю случаи, когда молодые люди, только попробовав сцену, говорили: "Нет, так не хочу". Меня часто спрашивают: почему ваш внук не поет, хотя имеет хороший голос и выходил на сцену с дедом? дед падал совершенно обессилевший после работы. Сцена – это тяжелая работа", – призналась Белоножко.

