Популярний український актор раптово потрапив до лікарні: зірка «Скаженого весілля» впав у оркестрову яму

Популярний актор, зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян із серйозною травмою потрапив до лікарні після виступу у Харкові.

Актор Арам Арзуманян. Фото: з відкритих джерел

Артист впав у оркестрову яму просто під час виконання фінального номеру вистави "Ladies’ Night".

Агентство PaleArt повідомило в Instagram, що в актора травма голови. Зараз він перебуває у харківській лікарні. Життю Арзуманяна нічого не загрожує.

Про нещасний випадок у мережі також розповів сам актор. Він подякував глядачам за підтримку та сподівається відновитися якнайшвидше.

"Виставу вчора зіграли, але був нюанс. Для когось оркестрова яма — це зовсім мало, але мені треба втричі більше летіти до дна. Коротше, травма черепа. Зараз в лікарні лежу, відновлююся. Дякую всім, хто написав. І окрема подяка — харківським глядачам, які так переймаються, так хвилюються. Це так приємно. Дякую всім, все буде добре", — написав актор.

Арзуманян додав, що лікується в нейрохірургічному відділенні. За словами артиста, запланована на сьогодні вистава у Дніпрі відбудеться, але його замінить інший актор.

