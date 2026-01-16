Звела у могилу Білоножка і Гігу: відома співачка розкрила хворобу артистів

Рубрики
Відома українська артистка Світлана Білоножко поділилася інформацією про важкий діагноз, який став причиною смерті легендарних виконавців Віталія Білоножка та Степана Гіги. В інтерв’ю OBOZ.UA вона відверто розповіла про випробування, які принесла у життя її родини підступна недуга.
Віталій Білоножко і Степан Гіга (фото з відкритих джерел)
Як зазначила Білоножко, основна небезпека цукрового діабету полягає в тому, що на початкових стадіях його надзвичайно складно розпізнати. Через відсутність яскраво виражених симптомів людина може довгий час не усвідомлювати, що хвороба вже завдає шкоди організму.
Також співачка згадала про Степана Гігу, який нещодавно пішов із життя через ускладнення, спричинені цукровим діабетом. Протягом тривалого часу інформацію про його стан не розголошували, однак відомо, що артист переніс кілька хірургічних втручань. Перед смертю Гізі довелося ампутувати ногу. Вдова Віталія Білоножка наголосила, що розвиток цієї хвороби часто пов’язаний із перевтомою, а люди сцени нерідко розплачуються здоров’ям за відданість професії.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що популярний актор, зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян із серйозною травмою потрапив до лікарні після виступу у Харкові. Артист впав у оркестрову яму просто під час виконання фінального номеру вистави "Ladies’ Night". Агентство PaleArt повідомило в Instagram, що в актора травма голови. Зараз він перебуває у харківській лікарні. Життю Арзуманяна нічого не загрожує. Про нещасний випадок у мережі також розповів сам актор. Він подякував глядачам за підтримку та сподівається відновитися якнайшвидше.