Звела у могилу Білоножка і Гігу: відома співачка розкрила хворобу артистів

Відома українська артистка Світлана Білоножко поділилася інформацією про важкий діагноз, який став причиною смерті легендарних виконавців Віталія Білоножка та Степана Гіги. В інтерв’ю OBOZ.UA вона відверто розповіла про випробування, які принесла у життя її родини підступна недуга.

Віталій Білоножко і Степан Гіга (фото з відкритих джерел)

Як зазначила Білоножко, основна небезпека цукрового діабету полягає в тому, що на початкових стадіях його надзвичайно складно розпізнати. Через відсутність яскраво виражених симптомів людина може довгий час не усвідомлювати, що хвороба вже завдає шкоди організму.

"У Віталія був цукровий діабет другого типу – це дуже підступне захворювання. Воно повільно, майже непомітно руйнує організм зсередини. Людина може довго нічого не відчувати, а тим часом відбуваються незворотні процеси. Це не було так, що ми кинулися лікуватися тільки в останні роки, ні. Роками стежили за його станом: періодично бували в лікарні, робили крапельниці, підтримували організм, він приймав ліки – все було під контролем, наскільки це можливо. Але, знаєте, кожен організм реагує по-різному. І, на жаль, ми бачимо, що досі люди, в тому числі і артисти, вмирають саме через ускладнення діабету другого типу. Це дуже серйозна хвороба, яку часто недооцінюють", – розповіла Світлана.

Також співачка згадала про Степана Гігу, який нещодавно пішов із життя через ускладнення, спричинені цукровим діабетом. Протягом тривалого часу інформацію про його стан не розголошували, однак відомо, що артист переніс кілька хірургічних втручань. Перед смертю Гізі довелося ампутувати ногу. Вдова Віталія Білоножка наголосила, що розвиток цієї хвороби часто пов’язаний із перевтомою, а люди сцени нерідко розплачуються здоров’ям за відданість професії.

"Людина буквально живе на знос. І якщо з боку здається, що робота на сцені – це легко і красиво, то це не так. Я знаю випадки, коли молоді люди, тільки спробувавши сцену, говорили: "Ні, так не хочу". Мене часто запитують: чому ваш онук не співає, хоча має гарний голос і виходив на сцену з дідом? Подивимося, як складеться, але свого часу він надивився, як дід падав абсолютно знесилений після роботи. Сцена – це важка робота", – зізналася Білоножко.

