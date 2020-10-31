Святослав Вакарчук впервые рассказал, как у него складываются отношения с падчерицей

Популярный украинский исполнитель и политический деятель впервые признался, как складываются его отношения с падчерицей Дианой. Об этом он рассказал в интервью для программы "Звездный путь" на канале Украина, передает издание obozrevatel.

Святослав Вакарчук. Фото: liga.net

Так, артист поделился, что с дочерью его супруги от первого брака у них сложились искренние и дружеские отношения. Он себя чувствует больше другом для нее, нежели отцом.

"Я не из тех, которые считают, что детям нужно устраивать жизнь. Это только в минус пойдет. Поэтому Диана пробивается сама. Она самодостаточная, взрослая, эмансипированная. И, скажем так, современная девушка. И наши отношения опять-таки очень дружественные", — поделился Вакарчук.

Также артист добавил, что когда у них дома проходила контрольная акустическая репетиция, то Диана все время сидела рядом и слушала новые композиции.

Известно также, что 27-летняя девушка работает в сфере дизайна и маркетинга.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, Святослав Вакарчук о смерти отца. Об этой деликатной теме музыкант рассказал в своем интервью для программы "Слава+". Он поделился, что продолжает жить воспоминаниями об отце, что продолжает говорить с ним, будто тот рядом. Также Вакарчук говорит о том, что нет смысла терзать себя вопросами или догадками, лучше принять реальность, какой бы она не была. Он вспоминает своего папу, как человека с аналитическим мышлением. Ивану Вакарчуку не понравилось бы, если родные начали постоянно вспоминать прошедшее время.

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