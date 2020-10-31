Святослав Вакарчук впервые рассказал, как у него складываются отношения с падчерицей

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Любовь Блажко
Популярный украинский исполнитель и политический деятель впервые признался, как складываются его отношения с падчерицей Дианой. Об этом он рассказал в интервью для программы "Звездный путь" на канале Украина, передает издание obozrevatel.
Святослав Вакарчук. Фото: liga.net
Так, артист поделился, что с дочерью его супруги от первого брака у них сложились искренние и дружеские отношения. Он себя чувствует больше другом для нее, нежели отцом.
Также артист добавил, что когда у них дома проходила контрольная акустическая репетиция, то Диана все время сидела рядом и слушала новые композиции.
Известно также, что 27-летняя девушка работает в сфере дизайна и маркетинга.
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