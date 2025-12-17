logo

BTC/USD

85850

ETH/USD

2817.81

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Связи не помогли: певица из Одессы окончательно потеряла квартиру в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

Связи не помогли: певица из Одессы окончательно потеряла квартиру в Москве

Суд в террористической России вынес решение о путинистке Ларисе Долиной.

17 декабря 2025, 23:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская пропутинская певица Лариса Долина, публично поддержавшая военное вторжение РФ в Украину, окончательно потеряла свою квартиру и должна немедленно освободить жилье.

Связи не помогли: певица из Одессы окончательно потеряла квартиру в Москве

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ упразднила все предыдущие судебные решения по этому делу и постановила оставить квартиру в московских Хамовниках по законной покупательнице — Полине Лурье. Также низшему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение Верховного суда вступило в силу немедленно.

Ранее стало известно, что Долина продала свою квартиру и передала полученные средства мошенникам. Впоследствии певица обратилась в суд и добилась возвращения недвижимости, в результате чего покупательница осталась и без денег, и без жилья. Это решение вызвало широкий резонанс и критику даже внутри РФ.

Согласно новому определению Верховного суда дело возвращено на новое рассмотрение в Московский городской суд, который должен определить порядок принудительного выселения певицы, если она не освободит квартиру добровольно в установленные сроки.

Связи не помогли: певица из Одессы окончательно потеряла квартиру в Москве - фото 2

"Никаких новых исков по этому делу больше не будет. Квартира принадлежит Полине Лурье. Это окончательное решение", — заявили специалисты.

В итоге спорная недвижимость окончательно остается за законной владелицей, а Ларисе Долиной придется искать новое жилье.

В то же время, в российских соцсетях пользователи активно обсуждают решение суда и отмечают, что дело Долиной создало опасный юридический прецедент — после ее действий граждане массово начали пытаться отменять уже заключенные сделки купли-продажи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Лариса Долина , которая в свое время гордилась своим одесским происхождением, но впоследствии поддержала агрессивную политику Кремля и подала иск против мошенников, которым отдала деньги после продажи квартиры, стала персоной нон-грата в РФ.

Российская исполнительница Слава, у которой в последнее время заметили признаки проблем с психическим состоянием, поругалась с певицей-путенисткой Ларисой Долиной, что также отличается резкой ненавистью к Украине, как и ее эмоционально нестабильная коллега.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости