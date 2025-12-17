Российская пропутинская певица Лариса Долина, публично поддержавшая военное вторжение РФ в Украину, окончательно потеряла свою квартиру и должна немедленно освободить жилье.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ упразднила все предыдущие судебные решения по этому делу и постановила оставить квартиру в московских Хамовниках по законной покупательнице — Полине Лурье. Также низшему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение Верховного суда вступило в силу немедленно.

Ранее стало известно, что Долина продала свою квартиру и передала полученные средства мошенникам. Впоследствии певица обратилась в суд и добилась возвращения недвижимости, в результате чего покупательница осталась и без денег, и без жилья. Это решение вызвало широкий резонанс и критику даже внутри РФ.

Согласно новому определению Верховного суда дело возвращено на новое рассмотрение в Московский городской суд, который должен определить порядок принудительного выселения певицы, если она не освободит квартиру добровольно в установленные сроки.

"Никаких новых исков по этому делу больше не будет. Квартира принадлежит Полине Лурье. Это окончательное решение", — заявили специалисты.

В итоге спорная недвижимость окончательно остается за законной владелицей, а Ларисе Долиной придется искать новое жилье.

В то же время, в российских соцсетях пользователи активно обсуждают решение суда и отмечают, что дело Долиной создало опасный юридический прецедент — после ее действий граждане массово начали пытаться отменять уже заключенные сделки купли-продажи.

