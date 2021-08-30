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Главная Новости Звезды персона Младший сын Бекхэмов впервые показал свою девушку (ФОТО)
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Младший сын Бекхэмов впервые показал свою девушку (ФОТО)

Самый младший из трех сыновей Виктории и Дэвида Бекхэмов, 16-летний Круз впервые представил миру свою девушку

сегодня, 15:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Еще один Бекхэм представил общественности свою девушку. На этот раз все говорят о 16-летнем Крузе, которого папарацци подловили на музыкальном фестивале, когда он шел за ручку с какой-то брюнеткой.

Младший сын Бекхэмов впервые показал свою девушку (ФОТО)

Фото: Круз Бекхэм/Instagram

По информации издания Daily Mail, самый младший из трех сыновей Дэвида и Виктории Бекхэм встречается с 15-летней Блисс Чепмен и ее семья достаточно известна в Великобритании. Она дочь бывшей модели Розмари Фергюсон и художника Джейка Чепмена. 

Подростки вместе сходили на музыкальный фестиваль. На 16-летнем Крузе была голубая ветровка с красно-синими вставками и брюки темно-синего цвета в белую клеточку. А девушка выбрала для мероприятия синюю толстовку оверсайз, белую юбку с цветочным принтом и черные кожаные кроссовки, а свой образ дополнила косынкой салатового цвета, серьгами-кольцами и коричневой сумкой. 

Младший сын Бекхэмов впервые показал свою девушку (ФОТО) - фото 2

Фото: Getty Images

Известно, что это первые публичные отношения младшего сына Бекхэмов. А не так давно свою возлюбленную, 18-летнюю модель Мию Риган представил его 18-летний брат Ромео Бекхэм.

Напомним, что летом прошлого года стало известно, что старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов женится на дочери миллиардера. 22-летний Буклин сделал предложение своей возлюбленной Николе Пельтц, и теперь пара готовится к свадьбе. Белое платье 25-летней невесте пошьет ее будущая свекровь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Виктория Бекхэм является известным модным дизайнером, поэтому не удивительно, что ее 10-летняя дочь Харпер проявляет повышенный интерес к маминым нарядам. Недавно девочку запечатлели в платье из коллекции Виктории за весну-лето 2021 года.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9938039/Cruz-Beckham-16-goes-public-romance-Reading-Festival.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR37Ohtq_R51M4JNLEnMPlYNmIf7rohnkQDdPjoZVZ3rwn_ZkW4eSsnMAWE
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