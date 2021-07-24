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Сын известной украинской артистки постригся в монахи: почему он принял такое решение

Певица поддержала своего сына

24 июля 2021, 21:33
Автор:

Лиля Воробьева

Известная украинская певица призналась, что ее сын стал монахом. Во время одного из шоу на канале "Украина" она рассказала, как восприняла решение своего сына Ивана.

Сын известной украинской артистки постригся в монахи: почему он принял такое решение

Семья Нины Матвиенко (фото из открытых источников)

За кулисами творческого проекту "Поют все" Нина Матвиенко рассказала, что ее старший сын Иван длительное время говорил, что хочет стать монахом. По словам певицы, он много раз ездил с группами людей и своим младшим братом в разные монастыри.

Певица призналась, что ее сын всегда идет до конца. Но если бы они с его отцом не дали своего благословения и не поддержали его в этом решении, он не стал бы тогда монахом. Но они все — таки решили благословить Ивана, ведь знают, что у него сильная вера и благодаря его молитвам, в их семье все хорошо.

Также Нина Митрофановна рассказала, что Иван помогает мастерам реставрировать старинный храм. Певица также решила присоединиться к этому доброму делу материально.

"Мы должны сохранять величие прошлого, чтобы спасти свою душу", — убеждена 73-летняя артистка.

Известно, что Нина Матвиенко и ее муж, художник Петр Гончар родили и вырастили троих общих детей: двух старших сыновей Ивана и Андрея и младшую дочь Антонину.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Нина Матвиенко поделилась секретом долголетия: что она советует украинцам. Народная артистка Украины говорит, что нужно научиться любить и прощать, особенно родных и близких людей. Артистка рассказала, что делает во время пандемии коронавируса и призналась, что секрет ее долголетия и здоровья — умение прощать.



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