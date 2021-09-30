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Сын Потапа рассказал, за что благодарен отцу

Сын Потапа Андрей рассказал об отношениях с отцом

сегодня, 17:15
Автор:

Козлова Альбіна

У Потапа есть сын-подросток, которому сейчас 13 лет. Парень рассказал об их отношениях с отцом. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сын Потапа рассказал, за что благодарен отцу

Потап с сыном, фото из открытых источников

Сын Потапа Андрей отметил, что гордится своим отцом, который дает концерты, ведь это тяжелая работа. По его словам, в день рождения папа приезжает на пару часов, имея очень загруженный график.

Андрей признался, что благодарен отцу за то, что тот относится к нему демократично и воспитывает как настоящего мужчину. Подросток отметил, что отец не балует подарками и не дал "розмажориться". Однако отметил, что проводит со звездным папой не так много времени, иногда гостит в его семье. Юноша говорит, что его папа крутой и гордится им. А еще он рассказал о позывном настроении папы и что он никогда не злился даже за шалости.

Потап пытается навещать сына как только появляется возможность. Певец говорит, что сын старательный и хорошо учится. Потап признался, что позволяет сыну в его присутствии попробовать алкоголь, а вот из-за электронных сигарет провел серьезный разговор с подростком и пообещал, что сам бросит курить, чтобы быть для сына примером.

"Я благодарен своему папе, что он воспитал меня по-мужски. Ты — крутой чувак, мне никогда не стыдно говорить с тобой на разные темы", — сказал Андрей.

В свою очередь Потап сказал, что очень любит его. Также Потап отметил, что раньше ходил на родительские собрания к сыну в школу. Андрей сейчас живет со своей мамой, первой женой Потапа Ириной Горовой.

Как сообщал портал "Комментарии", дочь тяжелобольного Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние матери.





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Источник: https://lite.rbc.ua/ukr/zvyozdy/poymal-sigaretoy-potap-sdelal-priznanie-13-1632985078.html
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