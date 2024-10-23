Тверской районный суд Москвы получил иск на значительную сумму против Арсения Шульгина, сына певицы Валерии, поддерживающей военное вторжение России в Украину. По информации пропагандистского издания ТАСС, предприниматель Валентин Демчук требует взыскать с 25-летнего Шульгина около 587 тысяч долларов по договору займа.

Певица Валерий (фото из открытых источников)

Муж Валерии, Иосиф Пригожин, прокомментировал ситуацию, отметив, что стороны уже урегулировали спор, и вопрос был закрыт. Он также заявил, что гражданско-правовые отношения между бизнесменами распространенная практика, и он считает, что кто-то пытается раздуть эту ситуацию для получения внимания.

Пригожин выразил мнение, что в России следовало бы ввести закон, запрещающий разглашать детали судебных процессов до вынесения окончательного решения.

"Гражданско-правовые отношения выясняются у бизнесменов часто, странно из этого делать новость. Кто-то заинтересован в раздувании этого вопроса, используя наши имена для громкости", — сказал продюсер в беседе с изданием StarHit , добавив, что, по его мнению, в России следует ввести закон, согласно которому до вынесения судебного решения запрещается озвучивать детали процесса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома российская певица уходит со сцены. Российская певица Валерия, известная поддержкой вторжения РФ в Украину, выпустила новый альбом, который, по словам ее мужа и продюсера Иосифа Пригожина, станет последним в ее музыкальной карьере.

Пригожин объяснил, что создавать новые песни и сотрудничать с соавторами становится все сложнее. Он также отметил, что Валерия планировала завершить свою карьеру еще во время пандемии COVID-19, но ее отказал продюсер Максим Фадеев.









