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Сын Сергея Мавроди не верит в естественную смерть отца

Потомок Мавроди также рассказал о том, как общался с ним

сегодня, 10:15
Автор:

Козлова Альбіна

Сын Сергея Мавроди не верит в естественную смерть отца

Сергей Мавроди, фото из открытых источников

Дмитрий Гордон взял интервью у Максима Мернеса, родного сына основателя "МММ" Сергея Мавроди. Парень сейчас живет за пределами России и занимается криптовалютой. Во время разговора в передаче "В гостях в Гордона" Максим сначала не хотел говорить о своих родителях, но в конце концов таки ответил не на все вопросы Дмитрия.

Сын Мавроди считает, что его мать выбрала отца из-за его характера и образа мышления, чем мужчина отличался от других. Максим говорит, что Сергей Пантелеевич был целеустремленным, никого не боялся никогда. Однако отец не принимал участия в воспитании сына, общались в детстве они очень мало. На дни рождения отец никогда ничего не дарил сыну.

Мать с отцом расстались, когда Мавроди объявили в розыск. Мужчина не хотел переносить свои личные проблемы на семью, уверен его потомок.

Также Максим добавил, что, в основном, с отцом они последнее время общались через переписку, личных встреч было мало. У отца были очень большие амбиции. Поэтому он собрал вокруг себя соратников и продвигал "МММ" за пределами России, во всех остальных странах мира. Наиболее сильная пирамида выстроена в Африке, говорит Максим.

Парень много лет скрывал, что он сын Мавроди и, наверное, скрывал бы и всю жизнь. Максим говорит, что Мавроди не сочувствовал вкладчикам потому, что вклады — это были даже не инвестиции, а благотворительная помощь. Если люди вложили деньги, значит они поверили отцу, убежден сын.

По словам Максима, за месяц до смерти отец перестал выходить на связь, хотя раньше всегда был на связи. Это насторожило парня. О самой смерти он узнал из новостей и был шокирован.

Напомним, что Мавроди умер 26 марта 2018 года. В СМИ писали, что ему стало плохо на автобусной остановке и он попал в клинику. Причинами смерти названы перфорация язвы кишечника и инфаркт миокарда, также у госпитализированного была якобы хроническая алкогольная интоксикация.

Максим утверждает, что его отец не ездил на автобусах и не пил. Поэтому он считает, что все написанное в СМИ о смерти отца — это бред. Сын говорит, что исключает версию естественной смерти на остановке, но и то, что отец где-то скрывается, тоже не правда. Мавроди уже нет в живых, уверен сын. Сергей Пантелеевич владел криптовалютой на миллиарды долларов, он точно не ездил на общественном транспорте.

На похоронах Максим не был и в Россию больше не приезжал, так как это не безопасно. Убили ли отца, Максим не знает, но говорит, что за ним был пристальный надзор.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QvGJjlXUaDI
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