Сын Сергея Мавроди не верит в естественную смерть отца

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Козлова Альбіна
Сергей Мавроди, фото из открытых источников
Дмитрий Гордон взял интервью у Максима Мернеса, родного сына основателя "МММ" Сергея Мавроди. Парень сейчас живет за пределами России и занимается криптовалютой. Во время разговора в передаче "В гостях в Гордона" Максим сначала не хотел говорить о своих родителях, но в конце концов таки ответил не на все вопросы Дмитрия.
Сын Мавроди считает, что его мать выбрала отца из-за его характера и образа мышления, чем мужчина отличался от других. Максим говорит, что Сергей Пантелеевич был целеустремленным, никого не боялся никогда. Однако отец не принимал участия в воспитании сына, общались в детстве они очень мало. На дни рождения отец никогда ничего не дарил сыну.
Мать с отцом расстались, когда Мавроди объявили в розыск. Мужчина не хотел переносить свои личные проблемы на семью, уверен его потомок.
Также Максим добавил, что, в основном, с отцом они последнее время общались через переписку, личных встреч было мало. У отца были очень большие амбиции. Поэтому он собрал вокруг себя соратников и продвигал "МММ" за пределами России, во всех остальных странах мира. Наиболее сильная пирамида выстроена в Африке, говорит Максим.
По словам Максима, за месяц до смерти отец перестал выходить на связь, хотя раньше всегда был на связи. Это насторожило парня. О самой смерти он узнал из новостей и был шокирован.
Напомним, что Мавроди умер 26 марта 2018 года. В СМИ писали, что ему стало плохо на автобусной остановке и он попал в клинику. Причинами смерти названы перфорация язвы кишечника и инфаркт миокарда, также у госпитализированного была якобы хроническая алкогольная интоксикация.
Максим утверждает, что его отец не ездил на
автобусах и не пил. Поэтому он считает, что все написанное в СМИ о смерти отца — это бред. Сын говорит, что исключает версию естественной смерти на остановке, но и то, что отец где-то скрывается, тоже не правда. Мавроди уже нет в живых, уверен сын. Сергей Пантелеевич владел
криптовалютой на миллиарды долларов, он точно не ездил на общественном транспорте.
На похоронах Максим не был и в Россию больше не приезжал, так как это не безопасно. Убили ли отца, Максим не знает, но говорит, что за ним был пристальный надзор.
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