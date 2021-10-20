Сын Сергея Мавроди не верит в естественную смерть отца

Сергей Мавроди, фото из открытых источников

Дмитрий Гордон взял интервью у Максима Мернеса, родного сына основателя "МММ" Сергея Мавроди. Парень сейчас живет за пределами России и занимается криптовалютой. Во время разговора в передаче "В гостях в Гордона" Максим сначала не хотел говорить о своих родителях, но в конце концов таки ответил не на все вопросы Дмитрия.

Сын Мавроди считает, что его мать выбрала отца из-за его характера и образа мышления, чем мужчина отличался от других. Максим говорит, что Сергей Пантелеевич был целеустремленным, никого не боялся никогда. Однако отец не принимал участия в воспитании сына, общались в детстве они очень мало. На дни рождения отец никогда ничего не дарил сыну.

Мать с отцом расстались, когда Мавроди объявили в розыск. Мужчина не хотел переносить свои личные проблемы на семью, уверен его потомок.



Также Максим добавил, что, в основном, с отцом они последнее время общались через переписку, личных встреч было мало. У отца были очень большие амбиции. Поэтому он собрал вокруг себя соратников и продвигал "МММ" за пределами России, во всех остальных странах мира. Наиболее сильная пирамида выстроена в Африке, говорит Максим.



благотворительная помощь. Если люди вложили деньги, значит они поверили отцу, убежден сын.

Парень много лет скрывал, что он сын Мавроди и, наверное, скрывал бы и всю жизнь. Максим говорит, что Мавроди не сочувствовал вкладчикам потому, что вклады — это были даже не инвестиции, а

По словам Максима, за месяц до смерти отец перестал выходить на связь, хотя раньше всегда был на связи. Это насторожило парня. О самой смерти он узнал из новостей и был шокирован.

Напомним, что Мавроди умер 26 марта 2018 года. В СМИ писали, что ему стало плохо на автобусной остановке и он попал в клинику. Причинами смерти названы перфорация язвы кишечника и инфаркт миокарда, также у госпитализированного была якобы хроническая алкогольная интоксикация.

Максим утверждает, что его отец не ездил на автобусах и не пил. Поэтому он считает, что все написанное в СМИ о смерти отца — это бред. Сын говорит, что исключает версию естественной смерти на остановке, но и то, что отец где-то скрывается, тоже не правда. Мавроди уже нет в живых, уверен сын. Сергей Пантелеевич владел криптовалютой на миллиарды долларов, он точно не ездил на общественном транспорте.



На похоронах Максим не был и в Россию больше не приезжал, так как это не безопасно. Убили ли отца, Максим не знает, но говорит, что за ним был пристальный надзор.

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