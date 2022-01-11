Сын Софии Ротару показал элитный семейный особняк (ФОТО)

Звезда украинской сцены София Ротару имеет в своем частном владении респектабельный особняк недалеко от столицы. Во время пандемии 74-летняя Ротару все время проживала здесь. К ней сюда охотно наведывались ближайшие члены семьи.

Дом Софии Ротару под Киевом (скриншот с видео)

Сын исполнительницы Руслан Евдокименко изложил в социальных сетях фотографии любимого семейного дома. Они сделаны из двора коттеджа, где любит совершать прогулки звездная певица.

На фотографиях можно увидеть заснеженный сад вокруг дома. Недалеко от дорожки расположены красивые маленькие фонарики.

Роскошный коттедж Ротару следует искать в населенном пункте Пятихатки, сразу за известной Конча-Заспой, недалеко от села Козин. Площадь дома большая – почти 1500 квадратных метров.

Новостройку София Ротару приобрела 16 лет назад. В то время на участке находился сруб из дерева, который строители затем обмуровали кирпичом. От этого дом только выиграл и набрал признаки респектабельности.

Вокруг коттеджа исполнительница посадила голубые елки и туи. София Ротару рассказала журналистам, что очень любит работать в своем саду, что-нибудь высаживать на земле.

Известная украинская исполнительница также приобрела четырехкомнатную квартиру в центе столицы. Гостиную она украсила люстрой из кристаллов Swarovski.

Еще София Ротару имеет на территории украинского Крыма виллу-гостиницу, но этот объект недвижимости имеет других хозяев. Им владеет сын Ротару и его жена. Насколько правдивы слухи о том, что певица хочет избавиться от недвижимости в Ялте, неизвестно. Но несколько лет назад звезда продала квартиру в этом городе, расположенную рядом с Черным морем.





Напомним , что "Комментарии" сообщили , что с Estrie Ротару сказал , что он рассчитывает вернуть Крым в Украину.

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