Сын Трампа тайно женился на модели: как выглядит (ФОТО)
Сын Трампа тайно женился на модели: как выглядит (ФОТО)

Сын Дональда Трампа официально женился на модели Беттине Андерсон.

24 мая 2026, 15:40
Slava Kot

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон. Фото: instagram/bettina_anderson

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший официально женился на американской модели и инфлюэнсерке Беттине Андерсон. Пара зарегистрировала брак в штате Флорида перед приватной свадебной церемонией на Багамских островах.

По информации американских медиа, официальное оформление брака состоялось 21 мая в Палм-Бич. Церемонию провел адвокат семьи Трампов Брэд Макферсон, много лет занимающийся юридическими вопросами недвижимости семьи.

По данным источников издания TMZ, празднование свадьбы Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон должно пройти в ближайшие выходные на частном острове на Багамах в узком кругу друзей и семьи. В то же время, президент США Дональд Трамп не сможет присутствовать на церемонии.

Инсайдеры утверждают, что пара решила сначала официально зарегистрировать брак, чтобы избежать излишнего внимания к роскошному празднованию и минимизировать публичный резонанс.

Что известно о невесте Трампа-младшего

39-летняя Беттина Андерсон известна в светских кругах Флориды как модель и представитель lifestyle-индустрии. Она училась в Колумбийском университете, участвовала в рекламных кампаниях люксовых брендов и регулярно появлялась на обложках глянцевых журналов. Также она является дочерью известного банкира Гарри Лоя Андерсона-младшего.

О помолвке пары стало известно в конце 2025 года после примерно года отношений. Для Дональда Трампа-младшего это второй брак. Ранее он был женат на Ванессе Трамп, с которой имеет пятерых детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп-младший обвинил Владимира Зеленского в коррупции и нежелании завершать войну.

Также "Комментарии" писали, что в США намекнули на коррупцию в отношении сына Трампа и приближенных к президенту.



Источник: https://www.tmz.com/2026/05/22/donald-trump-jr-bettina-anderson-marriage-license
