Головна Новини Зірки персона Син Трампа таємно одружився з моделлю: як виглядає (ФОТО)
Син Трампа таємно одружився з моделлю: як виглядає (ФОТО)

Син Дональда Трампа офіційно одружився з моделлю Беттіною Андерсон.

24 травня 2026, 15:40
Автор:
Slava Kot

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший офіційно одружився з американською моделлю та інфлюенсеркою Беттіною Андерсон. Пара зареєструвала шлюб у штаті Флорида перед приватною весільною церемонією на Багамських островах.

Дональд Трамп-молодший та Беттіна Андерсон. Фото: instagram / bettina_anderson

За інформацією американських медіа, офіційне оформлення шлюбу відбулося 21 травня у Палм-Біч. Церемонію провів адвокат родини Трампів Бред Макферсон, який багато років займається юридичними питаннями нерухомості сім’ї.

За даними джерел видання TMZ, святкування весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон має пройти найближчими вихідними на приватному острові на Багамах у вузькому колі друзів та родини. Водночас президент США Дональд Трамп не зможе бути присутнім на церемонії.

Інсайдери стверджують, що пара вирішила спочатку офіційно зареєструвати шлюб, аби уникнути надмірної уваги до розкішного святкування та мінімізувати публічний резонанс.

Що відомо про наречену Трампа-молодшого

39-річна Беттіна Андерсон відома у світських колах Флориди як модель та представниця lifestyle-індустрії. Вона навчалася в Колумбійському університеті, брала участь у рекламних кампаніях люксових брендів і регулярно з’являлася на обкладинках глянцевих журналів. Також вона є донькою відомого банкіра Гаррі Лоя Андерсона-молодшого.

Про заручини пари стало відомо наприкінці 2025 року після приблизно року стосунків. Для Дональда Трампа-молодшого це другий шлюб. Раніше він був одружений з Ванессою Трамп, з якою має п’ятеро дітей.

Джерело: https://www.tmz.com/2026/05/22/donald-trump-jr-bettina-anderson-marriage-license
