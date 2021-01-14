Сын Виктора Павлика рассказал, как ему удалось вымолить прощение жены после измены

Сын Виктора Павлика Александр, который тоже является музыкантом, не стал скрывать от своей супруги Олеси, что он изменил ей. История произошла в 2011, когда у него был роман с танцовщицей Анной Олефиренко. Подробности Александр рассказал в своем интервью для программы "Зірковий шлях" на канале Украина.

Александр Павлик. Фото: tochka.net

Артист поделился, что завоевать симпатию Олеси ему было не так-то просто. Он вспомнил, что добивался внимания девушки на протяжении целого года. Отношения начались с того момента, когда Павлик-младший получил от Олеси смс со следующим содержанием:

"Меня что-то уже месяц тревожит, и я поняла, что мне тебя не хватает".

Пара начала жить вместе, а вскоре влюбленные узнали, что у них будет ребенок. И все бы хорошо, пока у Александра не появились еще одни отношения. Роман музыканта так и оставался бы тайной, если бы не СМИ.

"Вышла газета, которая раздавалась бесплатно на перекрестках и в метро. На всю газету мой фейс и рядом эта девушка. И заголовок "Павлик младший променял свою жену на танцовщицу".

Узнав это, Олеся выбросила из дома все его вещи, но Александр сумел вымолить у нее прощение: он приезжал ночью и ждал жену возле подъезда. Он сильно благодарен Олесе за то, что она нашла в себе силы и простила его. Сам он признается, что до сих пор не понимает, почему изменил жене и что руководило им в тот момент.





Ранее мы писали, супруга Виктора Павлика рассказала о том, что стало с ее чувствами к супругу за текущий год. Молодая супруга украинского народного артиста Виктора Павлика, а по совместительству и исполнительный директор Екатерина Павлик, в девичестве Репяхова, на своей странице в социальной сети Инстаграм рассказала о том, что стало с ее чувствами к мужу за последний год.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!