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Сын Виктора Павлика рассказал, как ему удалось вымолить прощение жены после измены

В 2011 артист прославился благодаря "Х-Фактору" и закрутил роман с танцовщицей Анной Олефиренко, которая работала на шоу

сегодня, 21:28
Автор:

Любовь Блажко

Сын Виктора Павлика Александр, который тоже является музыкантом, не стал скрывать от своей супруги Олеси, что он изменил ей. История произошла в 2011, когда у него был роман с танцовщицей Анной Олефиренко. Подробности Александр рассказал в своем интервью для программы "Зірковий шлях" на канале Украина. 

Сын Виктора Павлика рассказал, как ему удалось вымолить прощение жены после измены

Александр Павлик. Фото: tochka.net

Артист поделился, что завоевать симпатию Олеси ему было не так-то просто. Он вспомнил, что добивался внимания девушки на протяжении целого года. Отношения начались с того момента, когда Павлик-младший получил от Олеси смс со следующим содержанием: 

"Меня что-то уже месяц тревожит, и я поняла, что мне тебя не хватает". 

Пара начала жить вместе, а вскоре влюбленные узнали, что у них будет ребенок. И все бы хорошо, пока у Александра не появились еще одни отношения. Роман музыканта так и оставался бы тайной, если бы не СМИ. 

"Вышла газета, которая раздавалась бесплатно на перекрестках и в метро. На всю газету мой фейс и рядом эта девушка. И заголовок "Павлик младший променял свою жену на танцовщицу".

Узнав это, Олеся выбросила из дома все его вещи, но Александр сумел вымолить у нее прощение: он приезжал ночью и ждал жену возле подъезда. Он сильно благодарен Олесе за то, что она нашла в себе силы и простила его. Сам он признается, что до сих пор не понимает, почему изменил жене и что руководило им в тот момент. 


Ранее мы писали, супруга Виктора Павлика рассказала о том, что стало с ее чувствами к супругу за текущий год. Молодая супруга украинского народного артиста Виктора Павлика, а по совместительству и исполнительный директор Екатерина Павлик, в девичестве Репяхова, на своей странице в социальной сети Инстаграм рассказала о том, что стало с ее чувствами к мужу за последний год. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9RCV13NIIaU&ab_channel=%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
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