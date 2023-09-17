Приска Цайзель, которая является прима-балериной Баварского государственного балета, расторгла контракт по собственному желанию с баварским театром с начала сентября 2023 года.

Приска Цайзель (фото из открытых источников)

Причина этого решения — поездка балерины с выступлениями на территории оккупированного Крыма и последующие разговоры руководителей Цайзеля об этом выступлении. Об этом информирует немецкий сайт Staatsoper.de.

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'Во время летних каникул она выступала на танцевальном гала-концерте в Севастополе в Крыму. После нескольких разговоров с руководством Баварского государственного балета и Баварской государственной оперы Приска Цайзель потребовала расторжения контракта в начале сезона. Руководство выполнило эту просьбу', — информирует медиа.

В публикации упоминается, что танцовщица приехала в Мюнхен из Венского государственного балета в сезоне 2016/17. Она получала образование в балетной школе Венской государственной оперы. В последние годы Цайзель была задействована едва ли не во всех новых спектаклях. Последний дебют примы-балерины состоялся в "Баядерке", она танцевала партию Никии в июне 2023 года.

Поддерживая своим искусством оккупационный режим, прима-балерина навредила достаточно успешной карьере.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская оперная дева осудила войну, но продолжает любить родину. Оперная знаменитость, отвечая на вопросы журналиста немецкого издания Die Zeit, осуждает "военную операцию РФ" против Украины. Анна Нетребко сказала, что пока не будет петь и временно прекращает карьеру в России.

По словам Анны, она не собирается угождать всем. И хочет усидеть на своих двух стульях или даже на трех, когда это потребуется. При этом соотечественники должны понять, что она не является предательницей собственной родины и что не выступает в ущерб Украине. Она пытается остаться человеком.

