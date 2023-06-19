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Танцевала перед публикой: певица из Мариуполя "засветилась" на российском ТВ

Галина Шишлянникова уехала в РФ после того, как россияне практически стерли с лица земли Мариуполь

19 июня 2023, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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На российском ТВ демонстрировали фрагменты финала эдакого талант-шоу "Ты супер! 60+". В частности, там зажигала 62-летняя певица Галина Шишлянникова из временно оккупированного украинского города Мариуполь. Очевидно, что бывшая горожанка уехала в Россию и веселится в пропагандистских талант-шоу, она является поклонницей кровавого путинского режима.

Танцевала перед публикой: певица из Мариуполя "засветилась" на российском ТВ

Галина Шишлянникова (фото из открытых источников)

В частности, бывшая жительница Украины показывала свои таланты перед своими звездными единомышленниками, выступающими за кровожадную войну, как Валерия, Ильдар Абдразаков, Стас Пьеха, Ирина Дубцова. В самом финале жительница Мариуполя пела песню "В Кейптаунском порту".


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К слову, Шишлянникова предпочитает не упоминать о том, что ее родной Мариуполь превратился в руины именно по вине жителей РФ, которые давали и реализовали приказы по его обстрелам и бомбардировкам.

Участники шоу дали обещание помочь купить 62-летней артистке квартиру, потому что она теперь проживает в общежитии и не имеет каких-либо хранений, чтобы купить себе ее.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица из Одессы, предавшая страну, в день трагедии в городе опозорилась циничным поступком. Исполнительница, предавшая свою родину, Регина Тодоренко опозорилась циничным поступком того дня, когда захватчики из РФ ударили по ее родному городу — Одессе. Эта опальная исполнительница показала, насколько ей безразлична война, которую внезапно начала Россия. Именно в тот день, когда российские ракеты попали по гражданским учреждениям и домам Одессы, певица развлекалась со своими звездными единомышленниками, поддерживающими эту войну. Бывшая одесситка озвучила со своими российскими коллегами Валерией и Филиппом Киркоровым свою книгу.



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