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Тарзан грубо обратился к Зеленскому: что известно

Тарзан, не скрывающий свою поддержку Путина, попал в курьезную ситуацию

10 января 2023, 22:30 comments5047
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Автор:

Лиля Воробьева

Популярный в РФ стриптизер и муж исполнительницы Наташи Королевой Тарзан записал обращение к украинскому главе государства. При этом, грубо обращаясь к президенту Украины, стриптизер называет его "Вовой", поэтому не все пользователи поняли, к кому именно адресовано обращение российской знаменитости.

Тарзан грубо обратился к Зеленскому: что известно

Тарзан попал в скандал (фото из открытых источников)

Это слова Сергея Глушко (настоящее имя Тарзана) из его обращения:

"Под санкциями нам жить не ново, в оч*о себя засуньте список, Вова. Уж скоро мракобесию конец придет, тебя задушит твой же, тобой уничтоженный народ".

Пожалуй, эта цитата Тарзана имеет отношение к подписанному Владимиром Зеленским и обнародованному "черному списку" исполнителей-путинистов, из РФ, в котором есть Киркоров, Галустян, Михалков, Александр Пресняков и Сергей Глушко.

Однако поклонники Тарзана так и не поняли какого именно Вову русская знаменитость имела в виду.

Тарзан грубо обратился к Зеленскому: что известно - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита заговорила на украинском языке и обратилась к Зеленскому . Несколько дней назад украинский президент ввел санкции, коснувшиеся 119 россиян, в том числе и исполнителей, которым запрещен въезд в Украину. Некоторые высказались по этому поводу. В частности, российская певица Лолита Милявская. Свои мнения на этот счет она обнародовала в видеоролике в социальных сетях. Лолита еще потягалась в постели и не слышала о санкциях и списке коллег, которые, как и она попала туда. Санкционный список ей переслал знакомый. Исполнительница несколько раз посетила временно оккупированные Крым и Донецкий регион, поэтому Лолиту занесли в базу "Миротворец". После 24 февраля звезда не комментировала войну, а весной написала, что украинская власть ей изменила, потому что запретила пересечь украинскую границу.



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