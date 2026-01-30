logo

Тайна раскрыта: певица из Ужгорода в России вышла замуж за известного шоумена из Одессы
Тайна раскрыта: певица из Ужгорода в России вышла замуж за известного шоумена из Одессы

По данным российских СМИ, Елка несколько лет встречалась с Рожденом Ануси.

30 января 2026, 22:58
Автор:
Лиля Воробьева

Российские медиа заговорили о возможных отношениях между певицей украинского происхождения Елизаветой Иванцев, известной под сценическим именем Елка, и одесситом Рожденом Ануси, который после начала полномасштабной войны фактически встал на сторону России.

Тайна раскрыта: певица из Ужгорода в России вышла замуж за известного шоумена из Одессы

Елка и Рожден Ануси (фото из открытых источников)

В то же время российские СМИ утверждают, что Иванцев якобы вышла замуж именно с Рожденом Ануси, с которым находилась в отношениях несколько лет. По их информации, пара сейчас живет в Москве.

Рожден Ануси родился в Одессе и стал известен широкой публике после участия в шоу "Голос країни". В 2018 году он также был главным героем восьмого сезона романтического реалити "Холостяк". После полномасштабного вторжения РФ в Украину Анус публично не высказывался по поводу войны и преступлений российской армии.

Как писали "Комментарии", поводом для слухов стало видео к новой песне, которое Елка опубликовала в Instagram. В миниклипе артистка появляется вместе с мужчиной, личность которого не раскрывает. Оба имеют обручальные кольца на подминных пальцах. Официальные заявления о помолвке или браке певица не сделала, ограничившись эмоциональной подписью:

"Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень хорошую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и все".

Елизавета Иванцев, более известная под сценическим именем Елка, уже долгое время живет и развивает свою карьеру на территории России. Несмотря на украинское происхождение, певица избегает публичных высказываний о войне и продолжает выступать перед российской аудиторией.

В то же время в 2010 году стало известно, что Елка вышла замуж за своего администратора Сергея Астахова. Супруги даже возводили общий дом в Подмосковье. Однако в 2016 году в сети начали появляться слухи о разводе Елизаветы и Сергея.



Теги:

