Тайный визит или фейк: где в Украине видели Анджелину Джоли (ФОТО)

В сети появились сообщения о вероятном третьем приезде Анджелины Джоли в Украину с начала полномасштабной войны. По данным местных Telegram-каналов актрису якобы видели во Львовской области, Тернополе и Кременчуге. В то же время, официального подтверждения ее нового визита пока нет.

Анджелина Джоли. Фото: wikimedia/Harald Krichel

Первые сообщения о возможном визите Джоли в Украину появились 29 августа. Ресурсы Львова писали, что женщину, похожую на голливудскую актрису, заметили в автомобиле в сопровождении охраны недалеко от Львова. Однако независимого подтверждения этой информации не было.

Анджелину Джоли, возможно, заметили в Украине.

Впоследствии в Тернополе заявили, что Джоли якобы посетила ресторан "Старая Мельница". В заведении опубликовали сообщение о визите известной гости и отметили, что она отведала традиционные украинские блюда, в частности борщ.





Анджелину Джоли, возможно, заметили в Украине.

На следующий день, 30 августа, информация о вероятном появлении Джоли появилась уже в Кременчуге. Местный Telegram-канал сообщил, что женщину, похожую на актрису, заметили в кафе одного из торговых центров. В соцсетях обратили внимание на ее одежду, в частности коричневое пальто, которое, по предположениям пользователей, было таким же, как в Тернополе.

Анджелину Джоли, возможно, совершила третий визит в Украину.

Также распространялись сообщения о якобы пребывании Джоли в Харькове. Однако и эта информация пока не имеет официального подтверждения.

Что известно о визитах Джоли в Украину

Анджелина Джоли действительно посещала Украину после начала полномасштабного вторжения России.

Первый визит Джоли в Украину. 30 апреля 2022 г. она приехала во Львов с гуманитарной миссией. Актриса встретилась с волонтерами, пообщалась с людьми, вынужденными покинуть свои дома, и побывала на железнодорожном вокзале. Ее появление во львовском заведении питания тогда также стало широко обсуждаемым в соцсетях.

Второй визит Джоли в Украину. 5 ноября 2025 года Джоли посетила юг Украины. Вместе с благотворительной организацией Legacy of War Foundation, она побывала в Херсоне и Николаеве, где встречалась с местными жителями, медиками и другими людьми, работающими в условиях войны.

Относительно нового, третьего визита по состоянию на 30 августа официального заявления от самой Анджелины Джоли нет. На ее официальной странице в Instagram также не сообщалось о приезде в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджелине Джоли в июне исполнился 51 год. Как сменялась актриса на протяжении карьеры в кино.