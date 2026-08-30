Таємний візит чи фейк: де в Україні бачили Анджеліну Джолі (ФОТО)

У мережі з’явилися повідомлення про ймовірний третій приїзд Анджеліни Джолі до України від початку повномасштабної війни. За даними місцевих Telegram-каналів акторку нібито бачили у Львівській області, Тернополі та Кременчуці. Водночас офіційного підтвердження її нового візиту наразі немає.

Анджеліна Джолі. Фото: wikimedia/Harald Krichel

Перші повідомлення про можливий візит Джолі в Україну з’явилися 29 серпня. Ресурси Львова писали, що жінку, схожу на голлівудську акторку, помітили в автомобілі в супроводі охорони неподалік Львова. Однак незалежного підтвердження цієї інформації не було.

Анджеліну Джолі можливо помітили в Україні

Згодом у Тернополі заявили, що Джолі нібито відвідала ресторан "Старий Млин". У закладі опублікували повідомлення про візит відомої гості та зазначили, що вона скуштувала традиційні українські страви, зокрема борщ.





Анджеліну Джолі можливо помітили в Україні

Наступного дня, 30 серпня, інформація про ймовірну появу Джолі з’явилася вже у Кременчуці. Місцевий Telegram-канал повідомив, що жінку, схожу на акторку, помітили в кав’ярні одного з торговельних центрів. У соцмережах звернули увагу на її одяг, зокрема коричневе пальто, яке, за припущеннями користувачів, було таким самим, як у Тернополі.

Анджеліну Джолі можливо здійснила третій візит в Україну

Також поширювалися повідомлення про нібито перебування Джолі у Харкові. Однак і ця інформація поки не має офіційного підтвердження.

Що відомо про візити Джолі в Україну

Анджеліна Джолі справді відвідувала Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Перший візит Джолі в Україну. 30 квітня 2022 року вона приїхала до Львова з гуманітарною місією. Акторка зустрілася з волонтерами, поспілкувалася з людьми, які були змушені залишити свої домівки, та побувала на залізничному вокзалі. Її поява у львівському закладі харчування тоді також стала широко обговорюваною в соцмережах.

Другий візит Джолі в Україну. 5 листопада 2025 року Джолі відвідала південь України. Разом з благодійною організацією Legacy of War Foundation вона побувала у Херсоні та Миколаєві, де зустрічалася з місцевими жителями, медиками та іншими людьми, які працюють в умовах війни.

Щодо нового, третього візиту, станом на 30 серпня офіційної заяви від самої Анджеліни Джолі немає. На її офіційній сторінці в Instagram також не повідомлялося про приїзд до України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Анджеліні Джолі у червні виповнився 51 рік. Як змінювалася акторка впродовж кар’єри в кіно.