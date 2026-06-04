logo_ukra

BTC/USD

63956

ETH/USD

1781.57

USD/UAH

44.38

EUR/UAH

51.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Анджеліні Джолі – 51: як змінювалася акторка впродовж кар’єри в кіно (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Анджеліні Джолі – 51: як змінювалася акторка впродовж кар’єри в кіно (ФОТО)

Як змінювалася ікона Голлівуду Анджеліна Джолі від готичного образу до стриманої елегантності.

4 червня 2026, 16:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Анджеліна Джолі 4 червня виповнилося 51 рік. Вона досі залишається однією з найвпізнаваніших акторок сучасного кіно, а її кар’єра це не лише шлях від ранніх ролей до "Оскара", а й помітна еволюція стилю, публічного образу та особистого бренду, який давно вийшов за межі Голлівуду.

Анджеліні Джолі – 51: як змінювалася акторка впродовж кар’єри в кіно (ФОТО)

Анджеліна Джолі. Фото: wikimedia/Harald Krichel

Народжена 4 червня 1975 року в Лос-Анджелесі, Анджеліна Джолі вперше з’явилася на екрані ще дитиною. Світову славу їй принесли стрічки "Джіа", "Підміна", "Містер і місіс Сміт", а також франшиза "Малефісента". За роль у фільмі "Перерване життя" вона отримала премію "Оскар", закріпивши статус акторки першого ешелону.

Однак не менш важливою частиною її публічного життя стала гуманітарна діяльність. Джолі понад два десятиліття співпрацювала з ООН, займаючись питаннями біженців, освіти та прав жінок. Зокрема Джолі двічі приїжджала в Україну після повномасштабного вторнення.

Візуальна трансформація Джолі не менш показова. Якщо у 1990-х і на початку 2000-х вона асоціювалася з темним волоссям, різкими рисами та готичною естетикою, то згодом перейшла до більш "голлівудської" класики. Останні роки її стиль став значно м’якшим. Джолі має світліший відтінок волосся, природні укладки та мінімалістичну елегантність.

Як зазначає стиліст Демієн Джей з Hersheson’s Belgravia, новий образ із "масляним блондом" підкреслює природний тон шкіри та додає їй стриманої легкості. За його словами, це вже не демонстративна зірковість, а продумана простота, яка стала новою мовою Джолі в публічному просторі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що публічна поява Анджеліни Джолі викликала хвилю обговорень через зміни у зовнішності акторки. В мережу виклали її фото.

Також "Коментарі" писали, що Анджеліна Джолі показалася в елегантній "голій" сукні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини