Анджеліні Джолі – 51: як змінювалася акторка впродовж кар’єри в кіно (ФОТО)

Анджеліна Джолі 4 червня виповнилося 51 рік. Вона досі залишається однією з найвпізнаваніших акторок сучасного кіно, а її кар’єра це не лише шлях від ранніх ролей до "Оскара", а й помітна еволюція стилю, публічного образу та особистого бренду, який давно вийшов за межі Голлівуду.

Анджеліна Джолі. Фото: wikimedia/Harald Krichel

Народжена 4 червня 1975 року в Лос-Анджелесі, Анджеліна Джолі вперше з’явилася на екрані ще дитиною. Світову славу їй принесли стрічки "Джіа", "Підміна", "Містер і місіс Сміт", а також франшиза "Малефісента". За роль у фільмі "Перерване життя" вона отримала премію "Оскар", закріпивши статус акторки першого ешелону.

Однак не менш важливою частиною її публічного життя стала гуманітарна діяльність. Джолі понад два десятиліття співпрацювала з ООН, займаючись питаннями біженців, освіти та прав жінок. Зокрема Джолі двічі приїжджала в Україну після повномасштабного вторнення.

Візуальна трансформація Джолі не менш показова. Якщо у 1990-х і на початку 2000-х вона асоціювалася з темним волоссям, різкими рисами та готичною естетикою, то згодом перейшла до більш "голлівудської" класики. Останні роки її стиль став значно м’якшим. Джолі має світліший відтінок волосся, природні укладки та мінімалістичну елегантність.

Як зазначає стиліст Демієн Джей з Hersheson’s Belgravia, новий образ із "масляним блондом" підкреслює природний тон шкіри та додає їй стриманої легкості. За його словами, це вже не демонстративна зірковість, а продумана простота, яка стала новою мовою Джолі в публічному просторі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що публічна поява Анджеліни Джолі викликала хвилю обговорень через зміни у зовнішності акторки. В мережу виклали її фото.

Також "Коментарі" писали, що Анджеліна Джолі показалася в елегантній "голій" сукні.