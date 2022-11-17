Тайсон и Холифилд выпустили конфеты с каннабисом в форме надкусанного уха (ФОТО, ВИДЕО)



















Известные в прошлом боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд накануне рождественских праздников презентовали сладости в форме надкушенного уха, в состав которых входит каннабис.

Тайсон и Холифилд/Фото: Twitter

Об этом сообщается на сайте hypebeast.

Конфеты будут посвящены одному из самых известных боксерских поединков в истории, а именно бою между Тайсоном и Холифилдом в 1997 году, во время которого "Железный Майк" откусил своему оппоненту кусок уха.





Сегодня же бывшие соперники решили совместно выпустить линейку сладостей с марихуаной под названием "Holy Ears". Конфеты бкдкт выполнены в форме надкусанного уха.

“У нас с Майком длинная история конкуренции и уважения друг к другу. И эта ночь изменила нашу жизнь. Тогда мы не осознавали, что, даже будучи сильными спортсменами, мы испытывали сильную боль. Теперь, спустя почти 20 лет, у нас есть возможность поделиться лекарствами, которые нам действительно нужны были в течение всей нашей карьеры”, — заявил Холифилд.

По словам редактора Huffpost Филипа Льюиса, Тайсон также подтвердил сказанное Холифилдом и заявил: "Если бы я был на каннабисе, я бы не укусил его за ухо".

Жевательные конфеты Holy Ears содержат по 25 мг каннабиса на штуку и выпускаются в трех вкусах, включая "Пунш с вишневым пирогом", "Пунш с кислым яблоком" и "Ягода черного глаза". Отмечается, что конфеты полностью натуральные, веганские и не содержат глютена.



Конфеты Delta 8 Holy Ears будут продаваться по цене 30 долларов США за упаковку. Сладости будут продаваться в нескольких штатах – в Аризоне, Иллинойсе, Неваде и Нью-Джерси. Сейчас они доступны для предзаказа на сайте Tyson 2.0, а начнут их доставлять покупателям в конце этого месяца. Выпускают сладости на заводе Тайсона по производству продуктов из каннабиса Tyson 2.0.





Напомним, поединок, во время которого Тайсон откусил ухо Холифилду состоялся в июне 1997 года в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. В ходе поединка-реванша культовых американских супертяжей "Железный Майк" вцепился зубами в ухо оппонента и даже откусил кусочек, за что впоследствии был дисквалифицирован.

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