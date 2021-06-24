Киркорова внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности

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Ольга Чародий
Короля эпатажа и российского эстрады Филиппа Киркорова Украина внесли в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики
Филипп Киркоров (фото из открытых источников)
Приказ о
внесении Киркорова в перечень выдали 22 июня.
В пресс-службе добавили, что процедура является автоматической, поэтому Минкульт не принимает решения включать или нет отдельных лиц в перечень. Когда человек попадает в "черный список", то это означает, что ему будет отказано в трансляции на телевидении. Передачи с его участием также не будут выходить. В то же время, Киркоров назвал украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров.
Ранее громкий скандал с российским певцом Филиппом Киркоровым, как оказалось, навсегда поставил точку на продюсерской работе известного в Украине продюсера Нателлы Крапивиной. Она уже много лет сотрудничает с известной в нашей стране и на территории бывшего СНГ певицей Светланой Лободой.
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