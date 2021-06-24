Киркорова внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности

Короля эпатажа и российского эстрады Филиппа Киркорова Украина внесли в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики

Филипп Киркоров (фото из открытых источников)

Приказ о внесении Киркорова в перечень выдали 22 июня.

В пресс-службе добавили, что процедура является автоматической, поэтому Минкульт не принимает решения включать или нет отдельных лиц в перечень. Когда человек попадает в "черный список", то это означает, что ему будет отказано в трансляции на телевидении. Передачи с его участием также не будут выходить. В то же время, Киркоров назвал украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров.

Напомним, в Сети появился видеоролик, на котором продемонстрирована настоящая фигура популярного российского исполнителя Филиппа Киркорова. Оказывается, что фотографии, которыми делиться певец в соцсетях, не совсем соответствуют действительности. Накануне Киркоров опубликовал на странице в Instargam снимок, на котором показал обнаженный и подтянутый торс. Однако в Telegram-канале "Только никому" обнародовали видео, где видно округлившийся живот знаменитости. В своем аккаунте Киркоров с густой растительностью на груди позировал на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах в ярких шортах и с голым торсом.

громкий скандал с российским певцом Филиппом Киркоровым, как оказалось, навсегда поставил точку на продюсерской работе известного в Украине продюсера Нателлы Крапивиной.

Она уже много лет сотрудничает с известной в нашей стране и на территории бывшего СНГ певицей Светланой Лободой.

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