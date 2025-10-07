Вокруг смерти российского режиссера и умершего 26 сентября пропагандиста Тиграна Кеосаяна разворачивается настоящий детектив. В российском медиапространстве начали появляться слухи, что мужчина главной кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян может быть жив. По одной из версий его смерть была лишь инсценировкой.

Похороны Тиграна Кеосаяна (фото из открытых источников)

Несмотря на официальные сообщения, журналисты не смогли найти место захоронения Кеосаяна в Москве. Как сообщает издание SOTA, ни один из крупных городских некрополей не подтвердил факт захоронения режиссера.

На запросы журналистов администрации крупнейших кладбищ ответили:

Ваганковское кладбище: "Это не у нас захоронение".

Армянский (армянский участок): "Не у нас".

Новодевичий: "Нет, на нашем кладбище он не похоронен".

Троекуровский: "Нет, погребение было не у нас".

Востряковский: Нет, не у нас, к нам такие сведения не поступали.

Хованский: "Если бы такое погребение у нас было, мы бы о нем знали точно. Так что точно нет, точно не у нас".

Таким образом, после церемонии прощания гроб Кеосаяна буквально исчез. Предполагается, что его могли похоронить рядом с отцом — режиссером Эдмондом Кеосаяном и братом Давидом на Кунцевском кладбище, однако администрация этого некрополя также заверила, что новых захоронений с такой фамилией не было.

Супруги Кеосаян — Симоньян в последние годы проживали в подмосковном поселке "Княжеское озеро", но даже вблизи их имения никаких захоронений не нашли. В ритуальной службе Москвы подтвердили, что на 43 местных кладбищах режиссера не хоронили.

Это породило волну предположений и заговорщических теорий. Одни считают, что погребение произошло тайно или под другим именем во избежание общественного резонанса. Другие убеждены, что Кеосаян инсценировал свою смерть.

Популярный российский блогер Иоганн Себастьян также усомнился в подлинности смерти режиссера:

"Тигран Кеосаян по официальным данным отплыл, но ходят слухи, что он жив. Странное поведение Маргариты Симоньян многих смутило. Сегодня расскажу, как точно узнать, жив ли Тигран Кеосаян. Самое главное — это девятый и сороковой дни. Потом год. Если Кеосаян действительно отплыл, а Симоньян действительно отплыл, а Симоньян действительно так отплыл, а Симоньян действительно так отплыл, а Симоньян действительно так отплыл. будет на службе в Армянской Апостольской Церкви в Москве. Основных храмов этой Церкви в Москве не два проверить. Тиграна становится совсем уж белыми нитками шитой”.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что г. единственный известный российский пропагандист скрывает место его захоронения . В России скрывают информацию о месте захоронения режиссера, телеведущего и ярого пропагандиста Тиграна Кеосаяна, прощание с которым состоялось в Москве в воскресенье, 28 сентября.

Где именно похоронили мужчину рупорки Кремля Маргариты Симоньян – неизвестно. На это обратила внимание в своем Телеграмм-канале журналистка и креативная продюсер телеканала "Дождь", а также признанная "иноагентом" в РФ Анна Монгайт, родом из Одессы.