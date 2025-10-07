logo

Тигран Кеосаян жив: в России переполох из-за смерти известного пропагандиста
commentss НОВОСТИ Все новости

Тигран Кеосаян жив: в России переполох из-за смерти известного пропагандиста

Событие, казалось бы, давно завершено: отпевание, прощание, кадры с открытым гробом, однако ситуация оказалась гораздо более запутанной.

7 октября 2025, 00:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Вокруг смерти российского режиссера и умершего 26 сентября пропагандиста Тиграна Кеосаяна разворачивается настоящий детектив. В российском медиапространстве начали появляться слухи, что мужчина главной кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян может быть жив. По одной из версий его смерть была лишь инсценировкой.

Тигран Кеосаян жив: в России переполох из-за смерти известного пропагандиста

Похороны Тиграна Кеосаяна (фото из открытых источников)

Несмотря на официальные сообщения, журналисты не смогли найти место захоронения Кеосаяна в Москве. Как сообщает издание SOTA, ни один из крупных городских некрополей не подтвердил факт захоронения режиссера.

Тигран Кеосаян жив: в России переполох из-за смерти известного пропагандиста - фото 2

На запросы журналистов администрации крупнейших кладбищ ответили:

Ваганковское кладбище: "Это не у нас захоронение".
Армянский (армянский участок): "Не у нас".
Новодевичий: "Нет, на нашем кладбище он не похоронен".
Троекуровский: "Нет, погребение было не у нас".
Востряковский: Нет, не у нас, к нам такие сведения не поступали.
Хованский: "Если бы такое погребение у нас было, мы бы о нем знали точно. Так что точно нет, точно не у нас".

Таким образом, после церемонии прощания гроб Кеосаяна буквально исчез. Предполагается, что его могли похоронить рядом с отцом — режиссером Эдмондом Кеосаяном и братом Давидом на Кунцевском кладбище, однако администрация этого некрополя также заверила, что новых захоронений с такой фамилией не было.

Супруги Кеосаян — Симоньян в последние годы проживали в подмосковном поселке "Княжеское озеро", но даже вблизи их имения никаких захоронений не нашли. В ритуальной службе Москвы подтвердили, что на 43 местных кладбищах режиссера не хоронили.

Это породило волну предположений и заговорщических теорий. Одни считают, что погребение произошло тайно или под другим именем во избежание общественного резонанса. Другие убеждены, что Кеосаян инсценировал свою смерть.

Популярный российский блогер Иоганн Себастьян также усомнился в подлинности смерти режиссера:

"Тигран Кеосаян по официальным данным отплыл, но ходят слухи, что он жив. Странное поведение Маргариты Симоньян многих смутило. Сегодня расскажу, как точно узнать, жив ли Тигран Кеосаян. Самое главное — это девятый и сороковой дни. Потом год. Если Кеосаян действительно отплыл, а Симоньян действительно отплыл, а Симоньян действительно так отплыл, а Симоньян действительно так отплыл, а Симоньян действительно так отплыл. будет на службе в Армянской Апостольской Церкви в Москве. Основных храмов этой Церкви в Москве не два проверить. Тиграна становится совсем уж белыми нитками шитой”.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что г. единственный известный российский пропагандист скрывает место его захоронения . В России скрывают информацию о месте захоронения режиссера, телеведущего и ярого пропагандиста Тиграна Кеосаяна, прощание с которым состоялось в Москве в воскресенье, 28 сентября.

Где именно похоронили мужчину рупорки Кремля Маргариты Симоньян – неизвестно. На это обратила внимание в своем Телеграмм-канале журналистка и креативная продюсер телеканала "Дождь", а также признанная "иноагентом" в РФ Анна Монгайт, родом из Одессы.

 



Источник: https://sotaproject.com/news/103674
