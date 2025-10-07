Тигран Кеосаян живий: у Росії переполох через смерть відомого пропагандиста

Навколо смерті російського режисера і пропагандиста Тиграна Кеосаяна, який помер 26 вересня, розгортається справжній детектив. У російському медіапросторі почали з’являтися чутки, що чоловік головної кремлівської пропагандистки Маргарити Симоньян може бути живий. За однією з версій, його смерть була лише інсценуванням.

Похорон Тиграна Кеосаяна (фото з відкритих джерел)

Попри офіційні повідомлення, журналісти не змогли знайти місце поховання Кеосаяна в Москві. Як повідомляє видання SOTA, жоден із великих міських некрополів не підтвердив факт поховання режисера.

На запити журналістів адміністрації найбільших цвинтарів відповіли:

Ваганьковський цвинтар: “Це не в нас поховання”.

Вірменський (вірменська ділянка): “Не у нас”.

Новодівочий: “Ні, на нашому цвинтарі він не похований”.

Троєкурівський: “Ні, поховання було не в нас”.

Востряківський: “Ні, не в нас, до нас такі відомості не надходили”.

Хованський: “Якби таке поховання у нас було, ми б про нього знали точно. Так що точно ні, точно не в нас”.

Таким чином, після церемонії прощання труна Кеосаяна буквально зникла. Існує припущення, що його могли поховати поруч із батьком — режисером Едмондом Кеосаяном і братом Давидом на Кунцевському кладовищі, проте адміністрація цього некрополя також запевнила, що нових поховань із таким прізвищем не було.

Подружжя Кеосаян — Симоньян останніми роками мешкало у підмосковному селищі “Княже озеро”, але навіть поблизу їхнього маєтку жодних поховань не знайшли. У ритуальній службі Москви підтвердили, що на 43 місцевих кладовищах режисера не ховали.

Це породило хвилю припущень і змовницьких теорій. Одні вважають, що поховання відбулося таємно або під іншим ім’ям, щоб уникнути суспільного резонансу. Інші переконані, що Кеосаян інсценував власну смерть.

Популярний російський блогер Йоган Себастьян також засумнівався у справжності смерті режисера:

“Тигран Кеосаян за офіційними даними відплив, але ходять чутки, що він живий. Дивна поведінка Маргарити Симоньян багатьох збентежила. Сьогодні розповім, як точно дізнатися, чи живий Тигран Кеосаян. Найголовніше — це дев’ятий та сороковий дні. Потім рік. Якщо Кеосаян справді відплив, а Симоньян така віруюча, як каже, у ці дні вона буде на службі у Вірменській Апостольській Церкві в Москві. Основних храмів цієї Церкви у Москві всього два. Не важко перевірити. Там же, за ідеєю, мають бути нащадки Тиграна Кеосаяна, а можливо, і його перша дружина — Олена Хмельницька. Якщо Симоньян замість поминання чоловіка, що тимчасово спочив, буде десь пропадати, не кажучи вже про зйомки, версія з “відпливом” Тиграна стає зовсім вже білими нитками шитою”.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що родина відомого російського пропагандиста приховує місце його поховання. У Росії приховують інформацію про місце поховання режисера, телеведучого та затятого пропагандиста Тиграна Кеосаяна, прощання з яким відбулося в Москві у неділю, 28 вересня.

Де саме поховали чоловіка рупорки Кремля Маргарити Симоньян — невідомо. На це звернула увагу у своєму Телеграм-каналі журналістка та креативна продюсерка телеканалу "Дождь", а також визнана "іноагентом" у РФ Анна Монгайт, яка родом з Одеси.