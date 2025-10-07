Тигран Кеосаян живий: у Росії переполох через смерть відомого пропагандиста

Рубрики
Лиля Воробьева
Навколо смерті російського режисера і пропагандиста Тиграна Кеосаяна, який помер 26 вересня, розгортається справжній детектив. У російському медіапросторі почали з’являтися чутки, що чоловік головної кремлівської пропагандистки Маргарити Симоньян може бути живий. За однією з версій, його смерть була лише інсценуванням.
Похорон Тиграна Кеосаяна (фото з відкритих джерел)
Попри офіційні повідомлення, журналісти не змогли знайти місце поховання Кеосаяна в Москві. Як повідомляє видання SOTA, жоден із великих міських некрополів не підтвердив факт поховання режисера.
На запити журналістів адміністрації найбільших цвинтарів відповіли:
Ваганьковський цвинтар: “Це не в нас поховання”.
Вірменський (вірменська ділянка): “Не у нас”.
Новодівочий: “Ні, на нашому цвинтарі він не похований”.
Троєкурівський: “Ні, поховання було не в нас”.
Востряківський: “Ні, не в нас, до нас такі відомості не надходили”.
Хованський: “Якби таке поховання у нас було, ми б про нього знали точно. Так що точно ні, точно не в нас”.
Таким чином, після церемонії прощання труна Кеосаяна буквально зникла. Існує припущення, що його могли поховати поруч із батьком — режисером Едмондом Кеосаяном і братом Давидом на Кунцевському кладовищі, проте адміністрація цього некрополя також запевнила, що нових поховань із таким прізвищем не було.
Подружжя Кеосаян — Симоньян останніми роками мешкало у підмосковному селищі “Княже озеро”, але навіть поблизу їхнього маєтку жодних поховань не знайшли. У ритуальній службі Москви підтвердили, що на 43 місцевих кладовищах режисера не ховали.
Це породило хвилю припущень і змовницьких теорій. Одні вважають, що поховання відбулося таємно або під іншим ім’ям, щоб уникнути суспільного резонансу. Інші переконані, що Кеосаян інсценував власну смерть.
Популярний російський блогер Йоган Себастьян також засумнівався у справжності смерті режисера:
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що родина відомого російського пропагандиста приховує місце його поховання. У Росії приховують інформацію про місце поховання режисера, телеведучого та затятого пропагандиста Тиграна Кеосаяна, прощання з яким відбулося в Москві у неділю, 28 вересня.Де саме поховали чоловіка рупорки Кремля Маргарити Симоньян — невідомо. На це звернула увагу у своєму Телеграм-каналі журналістка та креативна продюсерка телеканалу "Дождь", а також визнана "іноагентом" у РФ Анна Монгайт, яка родом з Одеси.