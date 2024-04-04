Тиктокерша рассказала сколько ей лет на самом деле: в это трудно поверить

Американская тиктокерша, по имени Линда, шокировала интернет-пользователей, когда рассказала о своем возрасте. Большинство считало, что женщине около 30-35 лет, однако она уверяет, что ей 65.



65-летняя тиктокерша из США

Линда опубликовала в TikTok видео, на котором попросила своих подписчиков угадать ее возраст. В комментариях некоторые пользователи писали, что женщине 25 лет, в то время как другие были уверены, что она старше 30. Однако все были шокированы, когда американка опубликовала следующее видео, где призналась, что ей 65 лет.

Ее поклонники не ожидали такого ответа. Некоторые указывали, что она выглядит лучше, чем некоторые люди, которым исполнилось 25 лет. Кто-то просто не мог поверить в такой возраст интернет-знаменитости, а другие комментарии под ее видео в TikTok касались комплиментов и похвалы ее красоты.

Однако некоторые скептически отнеслись к словам Линды, и спросили, сколько медицинских процедур сделала тиктокерша. Однако женщина объяснила, что она не делала никаких пластических операций, а всему обязана генам и спортзалу, где поддерживает свою физическую форму и фигуру. В другом видео Линда добавила, что никогда не была замужем и не имела детей. Некоторые пользователи выразили мнение, что это могло способствовать ее молодости.

В своем TikTok Линда имеет более 90 тыс. подписчиков и собрала около миллиона лайков. 65-летняя женщина в коротких видео рассказывает о своей жизни, в частности свидании с мужчинами, чувствах и диете.

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