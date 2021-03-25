logo
Русский Українська

BTC/USD

51991.45

ETH/USD

1611.90

LTC/USD

174.16

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Тима Белорусских признался в хранении и употреблении наркотиков: какой срок грозит артисту
commentss НОВОСТИ Все новости

Тима Белорусских признался в хранении и употреблении наркотиков: какой срок грозит артисту

Дело 22-летнего белорусского исполнителя передано в суд

сегодня, 16:04
Автор:

Елизавета Черных

Популярный певец из Беларуси и кумир молодежи Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов — ред.) признался в хранении и употреблении наркотических средств. Пару месяцев назад у артиста изъяли крупную партию гашиша, передает ТСН. 

Тима Белорусских признался в хранении и употреблении наркотиков: какой срок грозит артисту

Тима Белорусских - фото из открытых источников

Сообщается, что дело 22-летнего белорусского исполнителя передано в суд, а самого Тиму Белорусских отпустили под залог. Сейчас певец находится под домашним арестом. Согласно данным источника, ему грозит лишение свободы сроком на пять лет. 

По данным белорусской прокуратуры, певец имел сообщника. Молодые люди приобретали наркотические средства на черном рынке, а в день задержания употребляли гашиш в одном из игровых клубов Минска. 

Во время обыска у парней обнаружили амфетамин массой 0,0375 грамма. Товарищ исполнителя сейчас находится в СИЗО, ему грозит аналогичный тюремный срок.

Напомним, что наркотики у Тимы Белорусских обнаружили еще в начале января. Через несколько дней правоохранительные органы произвели арест, хотя Белорусских очень скоро и был выпущен под залог. Длительное время утверждалось, что певец находится под домашним арестом. Все новости о своем задержании певец бесконечно отрицал. Он публиковал "сториз" в Instagram, где утверждал, что наркотики зло, а все сообщения об его аресте — не более чем слухи. Тем временем в СМИ все чаще и чаще появлялась информация о том, что Белорусских задержали с 2 килограммами гашиша. Но, в соответствии с публикацией управления следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску, количество наркотиков на деле куда меньше.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/tima-belorusskih-priznalsya-v-hranenii-i-upotreblenii-narkotikov-1751680.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ