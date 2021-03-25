Тима Белорусских признался в хранении и употреблении наркотиков: какой срок грозит артисту

Популярный певец из Беларуси и кумир молодежи Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов — ред.) признался в хранении и употреблении наркотических средств. Пару месяцев назад у артиста изъяли крупную партию гашиша, передает ТСН.

Тима Белорусских - фото из открытых источников

Сообщается, что дело 22-летнего белорусского исполнителя передано в суд, а самого Тиму Белорусских отпустили под залог. Сейчас певец находится под домашним арестом. Согласно данным источника, ему грозит лишение свободы сроком на пять лет.

По данным белорусской прокуратуры, певец имел сообщника. Молодые люди приобретали наркотические средства на черном рынке, а в день задержания употребляли гашиш в одном из игровых клубов Минска.

Во время обыска у парней обнаружили амфетамин массой 0,0375 грамма. Товарищ исполнителя сейчас находится в СИЗО, ему грозит аналогичный тюремный срок.

Напомним, что наркотики у Тимы Белорусских обнаружили еще в начале января. Через несколько дней правоохранительные органы произвели арест, хотя Белорусских очень скоро и был выпущен под залог. Длительное время утверждалось, что певец находится под домашним арестом. Все новости о своем задержании певец бесконечно отрицал. Он публиковал "сториз" в Instagram, где утверждал, что наркотики зло, а все сообщения об его аресте — не более чем слухи. Тем временем в СМИ все чаще и чаще появлялась информация о том, что Белорусских задержали с 2 килограммами гашиша. Но, в соответствии с публикацией управления следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску, количество наркотиков на деле куда меньше.

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