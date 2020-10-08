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Тимати будет искать свою любовь на шоу «Холостяк»

Говорят, что скоро стартуют съемки телешоу

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярный российский исполнитель и продюсер Тимати, который в июле 2020 года заявил, что покидает лейбл Black Star, будет искать свою любовь в новом сезоне романтического шоу "Холостяк", которое выйдет в эфир весной следующего года. Такую информацию предоставило издание Super.

Тимати будет искать свою любовь на шоу «Холостяк»

Тимати

Долгое время поклонники Тимати думали, что у него с личной жизнью все хорошо. Ведь он на протяжение шести лет встречался и жил с моделью Анастасией Решетовой, которая в конце 2019 года родила ему сына Ратмира. Но в прошлом месяце пара заявила о расставании, при чем Анастасия отметила, что осталась с Тимати в хороших отношениях и поблагодарила его за все, что между ними было.

И вот появилась информация, что российский исполнитель станет звездой нового выпуска "Холостяка", где за его сердце будет бороться множество красавиц. Съемки проекта стартуют сразу, как только закончиться кастинг девушек.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на днях в центре Москвы, финалиста российского шоу "Холостяк-6" Виктория Короткова насмерть сбила человека.


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