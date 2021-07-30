Тина Кароль назвала известного режиссера «уродом»: зачем



















Украинская певица остро ответила на критику украинского режиссера Олега Бондарчука в свой адрес. Ранее режиссер в интервью на YouTube-канале DOROTYE высказал свое мнение о творчестве певицы. Об этом сообщает ТСН.

Тина Кароль (фото из открытых источников)

Следовательно, свою точку зрения по поводу комментариев Кароль выразила в частном сообщении для своего фан-аккаунта.

В интервью Олег Бондарчук рассказал, что ему приходилось сотрудничать с певицей, но их творческие пути разошлись. Ему очень не понравились методы работы Кароль, когда он продюсировал фильм "Сила любви и голоса" и работал с певицей на детском проекте "Голос". Он заявил, что у звезды было немало "плохих идей". А еще — она всегда хочет победить и для этого использует все доступные средства. Режиссер вспомнил, что однажды к наряду участника шоу она прикрепила красный мак для манипуляции.

Олег Бондарчук не обошел вниманием выступление певицы на фестивале Atlas Weekend. Он подробно рассказал из выступлений каких звезд Тина Кароль заимствовала элементы для своего номера.





На слова и комментарии Боднарчука, певица ответила в фанатской аккаунте, где опубликовала свой комментарий со словом "Урод".

Ее ответ был опубликован в сети, этот скриншот активно распространился. Сама певица эту ситуацию с Боднарчуком не комментирует.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Тина Кароль очаровала костюмом за 100 000 гривен . 36-летняя украинская артистка Тина Кароль имеет изысканный вкус и часто подчеркивает свою фигуру роскошными нарядами. Недавно знаменитость вышла на сцену в хорошем костюме от британского дизайнера стоимостью более 100 000 гривен.

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