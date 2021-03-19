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Тина Кароль неожиданно отменила все концерты

Точную причину, по которой ей пришлось принять такое решение, певица не назвала

сегодня, 09:09
Автор:

Елизавета Черных

Популярная украинская певица Тина Кароль расстроила своих поклонников известием. Исполнительница заявила об отмене всех своих концертов. Об этом сообщает ТСН.ua.

Тина Кароль неожиданно отменила все концерты

Тина Кароль неожиданно отменила все концерты - фото из открытых источников

Сообщается, что в Instagram-stories Тина Кароль поделилась информацией о том, что вынуждена отменить свои выступления по независящим от нее причинам: 

"Сильно благодарю поклонников и всех, кто ожидал концертов. В независящей от меня ситуации они не состоятся. Все будьте здоровы! Мои Свои", — написала украинская певица. 

Точную причину, по которой ей пришлось отменить концерты, Тина Кароль не назвала. 

Тина Кароль неожиданно отменила все концерты - фото 2

Напомним, что народный избранник Алексей Гончаренко подал депутатский запрос в Службу безопасности с просьбой рассмотреть запрет на въезд на территорию страны популярному российскому рэп-исполнителю Басте. Сообщается, что у рэпера запланированы два концерта в Киеве, которые анонсированы на 25 и 26 июня. Известно, что в 2017 году его внесли в список лиц,  являющихся угрозой для национальной безопасности страны. Так произошло, потому что рэпер незаконно приезжал в оккупированный Крым.  Запрет перестал действовать только 16 сентября этого года, когда закончился его срок. Но Баста до сих пор не может понять, почему это случилось, ведь он всегда считал себя украинцем. 

Ранее портал "Комментарии"рассказывал, что 25-летняя известная украинская артистка Jerry Heil призналась поклонникам, что потеряла голос и объяснила, почему так произошло. На своей странице в Instagram знаменитость рассказала о том, что из-за проблем с ментальным самочувствием потеряла голос, хотя физически абсолютно здорова.





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Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/tina-karol-otmenila-svoi-koncerty-1746685.html
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