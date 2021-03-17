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«Я совершила ошибку»: украинская певица потеряла голос

Певица рассказала, какую совершила ошибку

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий

25-летняя известная украинская артистка Jerry Heil призналась поклонникам, что потеряла голос и объяснила, почему так произошло.

«Я совершила ошибку»: украинская певица потеряла голос

Jerry Heil (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость рассказала о том, что из-за проблем с ментальным самочувствием потеряла голос, хотя физически абсолютно здорова. Jerry Heil отметила, что слишком многое держала в себе, а так делать нельзя, потому что тем, что у тебя на душе, нужно делиться с друзьями. 

"Я совершила ошибку, держала все в себе. Сначала сжало шею и горло, а через несколько дней голос сказал: "Я отойду, а ты подумай над своим поведением", — написала исполнительница.

Также певица в своей публикации отметила, что часто замалчивание каких-то проблем может выходить боком, или же горлом. 

Поклонники Jerry Heil пожелали ей скорейшего выздоровления и написали слова поддержки: "Желаю, как можно скорее вернуть голос", "Выздоравливай поскорее", "Круто, что написала про горло, передала крутой опыт интернет окружению", "Иди, поспи немного", "Красотка, очень крутая", — написали фолловеры. 

Отметим, что Jerry Heil стала известной как видеоблогерка и кавер-исполнительница благодаря перепевам песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" с ее дебютного студийного альбома "Я — Яна".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Jerry Heil шокировала поклонников тем, что побрилась на лысо. Из-за такого смелого поступка она столкнулась с "хейтерским нашествием". Но позже оказалось, что это был парик и артистка просто приняла участие в одном из социальных проектов.


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