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Тина Кароль разозлила своих поклонников: какую ошибку она совершила

Артистка опубликовала скандальную stories

сегодня, 14:11
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль опубликовала на своей странице в социальных сетях stories, на которое поклонники отреагировали весьма неоднозначно. Так, она предложила своим фанатам следить за ее творчеством в российской социальной сети "Одноклассники". 

Тина Кароль разозлила своих поклонников: какую ошибку она совершила

Тина Кароль. Фото: 24tv.ua

На днях она разместила скандальное stories, прикрепив к нему ссылку для перехода на российскую социальную сеть. 

Стоит добавить, что данная соцсеть является запрещенной на территории Украины, поскольку еще в 2017 году были введены санкции против России. Согласно которым, доступ к "Одноклассникам" и "Вконтакте" блокируется. 

Тина Кароль разозлила своих поклонников: какую ошибку она совершила - фото 2

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Тина Кароль на карантине. Пока другие знаменитости протестуют против ограничительных мер, Кароль знает, как везде преуспеть и не переживать по поводу отмены концертов. Полгода назад звезда купила два гектара земли в Карпатах, сообщается в программе-расследовании "Викриття" на телеканале KYIV. LIVE. Обошлась такая покупка Тине в 100 тысяч долларов. 

Также мы писали, Тина Кароль полностью обнажилась в эротической фотосессии, которую опубликовала в Инстаграм. Народная артистка Украины Тина Кароль опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме видеозапись, состоящую из двух снимков в стиле ню. На одном из них, в черно-белой гамме, Тина изображена обнаженной и прикрывающей голую грудь рукой, на втором – певица также без одежды сидит, скрестив перед собой ноги. Фотографии демонстрируются под одну из самых известных песен Кароль "Ноченька". 

Данный пост она посвящает анонсу нового альбома под простым названием "Юбилейный", который посвящен ее 15-летнему пребыванию на сцене Украины. 



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Источник: https://www.instagram.com/tina_karol/
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