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Как и сколько Тина Кароль зарабатывает на карантине: названа сумма

Артистка неплохо зарабатывает, и никакой локдаун ей не страшен

сегодня, 19:25
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль даже в непростое экономическое время в Украине чувствует себя уверенно, потому что умеет неплохо зарабатывать. Об этом пишет РБК. 

Как и сколько Тина Кароль зарабатывает на карантине: названа сумма

Тина Кароль. Фото: rbc.ua

И пока другие знаменитости протестуют против ограничительных мер, Кароль знает, как везде преуспеть и не переживать по поводу отмены концертов. Полгода назад звезда купила два гектара земли в Карпатах, сообщается в программе-расследовании "Викриття" на телеканале KYIV. LIVE. Обошлась такая покупка Тине в 100 тысяч долларов. 

А недавно журналисты узнали точную сумму гонорара, которую получает Кароль за одно выступление – от 20 до 25 тысяч долларов. Прошлый год был не самым насыщенным для украинских звезд, ведь у них было не более одного концерта в месяц. Но Тина Кароль в этой ситуации точно не унывает. 

Артистка научилась зарабатывать себе на жизнь не только одним пением. Так, она является лицом масштабной кампании, музой и амбассадором известного бренда ювелирных украшений. Кроме того, она успела выпустить собственную линию ювелирных украшений. По словам певицы, вдохновением для нее стали цветы в домашнем саду. 

Около трех лет тому назад Кароль выпустила свою фирменную красную помаду. Но она решила на этом не останавливаться и презентовала в 2020 году собственный парфюм. 

А недавно знаменитость открыла интернет-магазин аксессуаров и обуви. Также там можно найти и другие товары: восковые свечи, защитные маски для лица и шелковые платки. 


Как ранее сообщал портал "Комментарии", Тина Кароль эффектно "полакомилась" туфлей. Украинская артистка Тина Кароль запустила вместе с украинским брендом свою первую коллекцию обуви. Эту новость певица сообщила в Instagram сегодня, 8 декабря, опубликовав эффектный видеоролик.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2Itrg7ND6HQ&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9AyivLive
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