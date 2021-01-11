Как и сколько Тина Кароль зарабатывает на карантине: названа сумма

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Любовь Блажко
Популярная украинская исполнительница Тина Кароль даже в непростое экономическое время в Украине чувствует себя уверенно, потому что умеет неплохо зарабатывать. Об этом пишет РБК.
Тина Кароль. Фото: rbc.ua
И пока другие знаменитости протестуют против ограничительных мер, Кароль знает, как везде преуспеть и не переживать по поводу отмены концертов. Полгода назад звезда купила два гектара земли в Карпатах, сообщается в программе-расследовании "Викриття" на телеканале KYIV. LIVE. Обошлась такая покупка Тине в 100 тысяч долларов.
А недавно журналисты узнали точную сумму гонорара, которую получает Кароль за одно выступление – от 20 до 25 тысяч долларов. Прошлый год был не самым насыщенным для украинских звезд, ведь у них было не более одного концерта в месяц. Но Тина Кароль в этой ситуации точно не унывает.
Артистка научилась зарабатывать себе на жизнь не только одним пением. Так, она является лицом масштабной кампании, музой и амбассадором известного бренда ювелирных украшений. Кроме того, она успела выпустить собственную линию ювелирных украшений. По словам певицы, вдохновением для нее стали цветы в домашнем саду.
Около трех лет тому назад Кароль выпустила свою фирменную красную помаду. Но она решила на этом не останавливаться и презентовала в 2020 году собственный парфюм.
А недавно знаменитость открыла интернет-магазин аксессуаров и обуви. Также там можно найти и другие товары: восковые свечи, защитные маски для лица и шелковые платки.
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