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Тина Кароль высказалась о «романе» с Даном Баланом

Украинская певица Тина Кароль ответила на многочисленные слухи о романе с экс-тренером «Голосу країни» Даном Баланом

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Личная жизнь 36-летней украинской артистки Тины Кароль всегда вызывала повышенный интерес, особенно, после того, как ей стали приписывать роман с молдавским исполнителем Дан Баланом.

Тина Кароль высказалась о «романе» с Даном Баланом

Тина Кароль и Дан Балан (фото из открытых источников)

В последнее время слухи об их романе снова закипели, поскольку Владимир Завадюк — продюсер шоу "Голосу країни", где Тина Кароль и Дан Балан были тренерами, сказал, что их роман был постановочный. Это вызвало резонанс в сети и Владимир поспешил объясниться ситуацию, отметив, что его слова были выбраны не слишком удачно, поэтому в сети появилось много ложных интерпретации. Он признался, что часто замечал "химию" между исполнителями. 

Сама певица также решила подогреть интерес к этой теме и опубликовала у себя в Instagram Stories фотографию, на которой позирует в красивом блестящей платье, а Дан Балан стоит сзади и нежно касается ее щеки. Знаменитости никогда официально не подтверждали свои отношения, но у поклонников остается много вопросов.

Тина сделала подпись к фотографии, подчеркнув, что любовь нельзя навязать. "Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренни и это наша история. Как будет дальше — это наш secret paradise", — отметила артистка.

Тина Кароль высказалась о «романе» с Даном Баланом - фото 2

Напомним, исполнитель Дан Балан признался, что ему действительно нравится общаться с Тиной Кароль и она с легкостью может позвонить ему ночью. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская популярная артистка Тина Кароль всегда выбирает для публичных выходов эффектные и роскошные наряды, которые удачно подчеркивают ее фигуру. Недавно она поразила всех новым образом в платье за 1350 долларов.


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